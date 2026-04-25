Me mendjen tek Arsenal, Atletico Madrid rikthehet te fitorja në kampionat
Pas 4 humbjesh rresht, Atletico Madrid është rikthyer te fitorja në La Liga, duke mundur 3-2 Athletic Bilbao, në sfidën e luajtur në “Metropolitano”, e vlefshme për javën e 33-të në La Liga.
Fillimisht ishin baskët ata që kaluan në avantazh dhe e mbyllën pjesën e parë në favorin e tyre 0-1. Aitor Paredes shënoi me kokë në minutën e 23-të, pas një krosimi të ardhur nga goditja e këndit.
Atletico Madrid përmbysi shifrat në fillim të pjesës së dytë. Fillimisht, Antoine Griezmann shënon në minutën e 49-të dhe barazon shifrat 1-1. Në minutën e 54-të, Alexander Sorloth shënon golin e dytë dhe të avantazhit, pas asistit të Alex Baena.
Në minutat shtesë, Sorloth vulos dopietën e tij dhe avantazhin 3-1 për Atletico Madridin. Në minutën e fundit shtesë, Guruzeta shënon golin e dytë për baskët. Atletico fiton 3-2 dhe tani fokusi do të jetë te gjysmëfinalja e parë ndaj Arsenalit në Champions League.
