☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 25 April 2026
S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▼1.51%
ARI 4,741 ▲0.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
₿ CRYPTO
BTC $77,466 ▼ -0.19% ETH $2,315 ▼ -0.16% XRP $1.4224 ▼ -1.13% SOL $85.8900 ▼ -0.74%
25 Apr 2026
Breaking
Alarm për bombë në një qendër tregtare në Tiranë, reagon policia: Nuk u konstatua asgjë e paligjshme Ndoji: Grekët nuk duan ta mbështesin Shqipërinë! Me ligjin e luftës mbajnë pezull marrëdhëniet Trump zbulon arsyen kryesore të anulimit të udhëtimit të delegacionit amerikan në Pakistan Europa & Conference League: Mësohen gjysmëfinalistët e parë. Ekipi i Bundesligës turpëron spanjollët e Celta Vigo Nis peticioni për përfshirjen e Murat Jasharit në garën për president
Menu
La Liga

Me mendjen tek Arsenal, Atletico Madrid rikthehet te fitorja në kampionat

· 1 min lexim

Pas 4 humbjesh rresht, Atletico Madrid është rikthyer te fitorja në La Liga, duke mundur 3-2 Athletic Bilbao, në sfidën e luajtur në “Metropolitano”, e vlefshme për javën e 33-të në La Liga.

Fillimisht ishin baskët ata që kaluan në avantazh dhe e mbyllën pjesën e parë në favorin e tyre 0-1. Aitor Paredes shënoi me kokë në minutën e 23-të, pas një krosimi të ardhur nga goditja e këndit.

Atletico Madrid përmbysi shifrat në fillim të pjesës së dytë. Fillimisht, Antoine Griezmann shënon në minutën e 49-të dhe barazon shifrat 1-1. Në minutën e 54-të, Alexander Sorloth shënon golin e dytë dhe të avantazhit, pas asistit të Alex Baena.

Në minutat shtesë, Sorloth vulos dopietën e tij dhe avantazhin 3-1 për Atletico Madridin. Në minutën e fundit shtesë, Guruzeta shënon golin e dytë për baskët. Atletico fiton 3-2 dhe tani fokusi do të jetë te gjysmëfinalja e parë ndaj Arsenalit në Champions League.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu