Me pistoletë dhe kokainë, kapet në hotelin ku qëndronte 42-vjeçari në Mamurras
Një 42-vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Kurbinit, pasi mbante pa leje një armë zjarri tip pistoletë dhe kokainë. Sipas policisë 42-vjeçari u kap në ambientet e hotelit ku qëndronte, në Mamurras.
Gjatë operacionit u sekuestrua arma e zjarrit me krehër dhe fishekë, si dhe sasia e kokainës dhe 2 celularë.
Kurbin/Finalizohet operacioni i koduar “Alias”
Në vijim të operacioneve të zhvilluara në bazë të punës operative dhe kontrolleve, për identifikimin dhe ndalimin e shtetasve që cenojnë sigurinë e qytetarëve, duke mbajtur pa leje, armë zjarri, shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin finalizuan operacionin e koduar “Alias”.
Gjatë operacionit u arrestua në flagrancë shtetasi A. K. alias A. Ll., 42 vjeç, banues në Mamurras.
Në Mamurras, gjatë kontrollit në hotelin ku 42-vjeçari qëndronte, u gjet një armë zjarri (pistoletë) me krehër dhe fishekë, ndërsa gjatë kontrollit fizik, këtij shtetasi iu gjet një sasi lënde e dyshuar narkotike Kokainë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Lezhës, për veprime të mëtejshme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.