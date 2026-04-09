Melania Trump mohon çdo lidhje me Jeffrey Epstein: “Këto gënjeshtra duhet të marrin fund”
Zonja e Parë e Shteteve të Bashkuara, Melania Trump, ka reaguar publikisht ndaj pretendimeve që e lidhin me financierin e diskredituar Jeffrey Epstein, duke i cilësuar ato si shpifje dhe duke kërkuar që këto akuza të marrin fund menjëherë.
Në një deklaratë të rrallë nga Shtëpia e Bardhë, Melania Trump theksoi se nuk ka pasur kurrë asnjë marrëdhënie me Epstein, i cili u bë simbol i një prej skandaleve më të mëdha të abuzimit seksual në Shtetet e Bashkuara. Ajo hodhi poshtë gjithashtu çdo lidhje të afërt me bashkëpunëtoren e tij, Ghislaine Maxwell, duke sqaruar se komunikimi i tyre ka qenë vetëm sporadik dhe sipërfaqësor.
“Gënjeshtrat që më lidhin me Jeffrey Epstein duhet të marrin fund sot,” deklaroi ajo, duke shtuar në mënyrë të prerë: “Unë nuk jam viktimë e Epstein.”
Rasti i Epstein vazhdon të mbetet një plagë e hapur në opinionin publik amerikan. Ai u arrestua në vitin 2019 me akuza federale për trafikim seksual të të miturve, një çështje që përfshiu figura të njohura nga politika, biznesi dhe showbizi. Vdekja e tij në një burg në Manhattan po atë vit, e cilësuar zyrtarisht si vetëvrasje, ka nxitur teori të shumta dhe dyshime të vazhdueshme mbi rrethanat e saj.
Deklarata e Melania Trump vjen në një moment kur emri i Epstein vazhdon të rikthehet herë pas here në qendër të debatit publik, shpesh i shoqëruar me akuza dhe spekulime që prekin figura të njohura. Me këtë dalje publike, Zonja e Parë synon të distancohet qartë nga çdo lidhje me këtë histori dhe të mbrojë reputacionin e saj përballë asaj që e konsideron një fushatë shpifëse.
(Burimi: Reuters)
