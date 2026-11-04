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Kronika

Merr flakë një automjet në aksin Fier-Ballsh, shpëton pa lëndime drejtuesi

· 1 min lexim
një automjet

Një automjet tip “Ford” është përfshirë nga flakët pak minuta më parë në aksin rrugor Fier-Ballsh, në afërsi të fshatit Lalar.

Menjëherë pas njoftimit, në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet zjarrfikëse të Patosit, të cilat kanë bërë të mundur vënien nën kontroll dhe shuarjen e flakëve.

Fatmirësisht, drejtuesi i mjetit ka dalë në kohë nga automjeti sapo ka konstatuar zjarrin, duke mos pësuar asnjë dëmtim.

Sipas të dhënave paraprake, shkak i zjarrit dyshohet të ketë qenë një defekt në sistemin elektrik të automjetit.

Ndërkohë, policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të saktë të ngjarjes.

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