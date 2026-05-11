EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100
Mërtiri në “3D”: Ndërkombëtarët nuk janë shkaktarët e rrënimit tonë. “Vrasja e demokracisë” produkt i brendshëm i lidershipit shqiptar

Në emisionin “3D” të moderuar nga Alban Dudushi në RTSH, tema mbi raportet e Partisë Demokratike me faktorin ndërkombëtar ka nxitur diskutime të forta. Analisti Ergys Mërtiri ka mbajtur një qëndrim kritik, duke hedhur poshtë retorikën që fajëson diplomatët e huaj për gjendjen e vendit dhe duke e vendosur përgjegjësinë drejtpërdrejt mbi klasën politike shqiptare.

Mërtiri argumentoi se, ndonëse ndërkombëtarët mund të kishin qenë më efektivë në përpjekjet e tyre, shkaktarët realë të krizave 35-vjeçare në vend janë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Sipas tij, “vrasja e demokracisë” është një produkt i brendshëm i lidershipit shqiptar.

“Krimet në vendin tonë nuk i kanë bërë ndërkombëtarët. I kemi bërë ne. I kanë bërë ata që kanë vrarë demokracinë, që janë PS dhe PD. Kemi një vend ku rrëmbehet prona, nuk ka stabilitet dhe është bërë i pajetueshëm për faj të Berishës dhe Ramës,” deklaroi Mërtiri.

Sipas analistit, fakti që njerëzit po braktisin vendin masivisht nuk është pasojë e politikave të Brukselit, por e sistemit të instaluar nga dy liderët kryesorë në vend.

Sulmet ndaj Gonzato-s dhe izolimi i Berishës

Mërtiri e cilësoi si “krizë personale” të Sali Berishës sulmin e fundit ndaj ambasadorit të BE-së në Tiranë, Silvio Gonzato. Sipas tij, Berisha po përpiqet të shpërndajë fajin te ndërkombëtarët për të mbuluar izolimin e tij diplomatik.

Sipas Mërtirit, Berisha sulmon Gonzaton sepse parashikon një relacion pozitiv nga Brukseli për Shqipërinë dhe dëshiron t’u mbushë mendjen mbështetësve të tij se ambasadori është rreshtuar me Ramën.

Deklaratat e Berishës se “ka informacione” më shumë se vetë BE-ja, Mërtiri i cilësoi si banale dhe qesharake nga pikëpamja diplomatike.

Analisti theksoi se Berisha është i izoluar dhe nuk përfillet nga faktori ndërkombëtar, i cili njeh figura të tjera brenda PD-së si Gazment Bardhin apo Jorida Tabakun.

Ergys Mërtiri theksoi se faktori ndërkombëtar nuk është as me Ramën dhe as me Berishën, por është kundër sistemit që ata përfaqësojnë.

“Ata janë kundër pengmarrjes nga Rama dhe Berisha. Është e qartë se nuk janë me Ramën, por qartazi nuk janë fare me Berishën. Ky i fundit është non-grata dhe asnjë nuk e takon,” përfundoi analisti.

Për Mërtirin, zgjidhja e krizës nuk vjen duke sulmuar diplomatët, por duke pranuar përgjegjësitë për dështimet e brendshme që e kanë bërë Shqipërinë një vend ku “njerëzit marrin avionët dhe ikin”.

