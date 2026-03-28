Merz sulmon ashpër Trumpin për përshkallëzim masiv të luftës me Iranin
Kancelari gjerman, Friedrich Merz ka sulmuar ashpër presidentin e SHBA-së Donald Trump për sjelljen e tij në luftën me Iranin, duke thënë se veprimet e Trumpit përbënin një “përshkallëzim masiv” dhe jo një përpjekje për t’i dhënë fund luftimeve.
Duke folur në një konferencë të organizuar nga e përditshmja ”Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Merz tha se “ajo që po bën Trump tani nuk është shpërshkallëzim dhe një përpjekje për të gjetur një zgjidhje paqësore, por një përshkallëzim masiv me një rezultat të pasigurt”.
Merz tha se dyshonte se një ndryshim i udhëheqjes në Iran mund të arrihej.
“A është ndryshimi i regjimit me të vërtetë qëllimi?” pyeti ai.
“Nëse ky është qëllimi, nuk mendoj se do ta arrijnë atë. Kjo ka shkuar kryesisht keq në të kaluarën”, theksoi Merz.
Retorika midis Uashingtonit dhe Berlinit është bërë më e nxehtë ditët e fundit.
Të enjten, presidenti i SHBA-së Trump kritikoi Gjermaninë për dështimin në ndihmën për sigurimin e Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe tregtare e naftës.
Trump tha se e kishte konsideruar “të papërshtatshme” që zyrtarët gjermanë kishin thënë në lidhje me konfliktin me Iranin se “kjo nuk është lufta jonë”.
Vërejtja erdhi fillimisht nga ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius./ a.jor.
