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MLS

Messi vendos në fund: Inter Miami fiton 2-1 te New England dhe merr vendin e dytë në Lindje

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Inter Miami fitoi 2-1 në transfertë ndaj New England Revolution të dielën, më 1 nëntor 2026, në ndeshjen Sunday Night Soccer në Gillette Stadium, para 54,112 tifozëve, në javën e 34-të të sezonit të rregullt të MLS — raundi i parafundit para Decision Day më 7 nëntor, siç raporton MLSSoccer.com.

Në lojë ishte vendi i dytë në Konferencën Lindore dhe avantazhet në play-off që vijnë me të.

New England kaloi në avantazh 1-0 me golin e Dániel Gazdag, pas një aksioni të talentit adoleshent Peyton Miller. Germán Berterame barazoi në minutën e 69-të.

Lionel Messi ishte vendimtar: ai asistoi golin e parë të Miamit dhe shënoi golin e fitores në fund për 2-1. Pak çaste më vonë, një gol barazimi i New England u anulua për një pozicion të ngushtë jashtë loje, duke vulosur fitoren e Miamit.

Me këtë fitore, Miami kaloi sërish para New England në vendin e dytë në Lindje dhe siguroi vendin në Concacaf Champions Cup 2027. Messi u përfshi gjithashtu në MLS Team of the Matchday, siç raporton MLSSoccer.com.

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