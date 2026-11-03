Java 34 e MLS-së: Nashville barazon rekordin e pikëve, Vancouver shkatërron Seattle 5-1, Toronto eliminohet
Java e 34-të e sezonit të rregullt të MLS-së, e luajtur më 1-2 nëntor 2026, ishte raundi i parafundit para Decision Day më 7 nëntor, sipas raportit të Matchday 34 të MLSSoccer.com, përzgjedhjes së Team of the Matchday dhe përmbledhjes javore të Sports Illustrated. Kanë mbetur vetëm tri vende të lira për Audi 2026 MLS Cup Playoffs. Titulli kryesor gjetkë ishte fitorja 2-1 e Inter Miami te New England, me Messin vendimtar, e trajtuar veçmas në këtë faqe.
Nashville SC, kampionët e Supporters’ Shield, mundën Red Bull New York 3-2 me një përmbysje dramatike — Sam Surridge shënoi me kokë nga një goditje këndi në kohën shtesë për golin e fitores — dhe Nashville barazoi rekordin e MLS-së për pikë në një sezon të vetëm, 74 pikë, të vendosur nga Miami në vitin 2024.
Vancouver Whitecaps, tashmë skuadra e parë në Konferencën Perëndimore, shkatërruan Seattle Sounders 5-1: Ryan Gauld shënoi një gol dhe dha dy asistime, ndërsa Brian White shënoi dy herë, duke arritur në 100 gola për Whitecaps.
Në Lindje: Columbus Crew siguruan vendin në playoff me fitoren 3-0 ndaj D.C. United; Chicago Fire mundën Colorado Rapids 4-2, me Robert Lewandowski që i dha fund thatësirës së golave duke shënuar golin e fitores dhe duke shtuar një asistim; Charlotte FC fituan 4-0 ndaj Orlando City; Atlanta United mundën Toronto FC 3-1 (Miguel Almirón shënoi dhe asistoi), duke eliminuar Toronton, e cila humbet postseason për sezonin e gjashtë radhazi.
Në Perëndim: Minnesota United fituan 3-1 te LAFC me dy gola nga Joaquín Pereyra; LA Galaxy mundën Austin FC 4-1 me tri asistime nga Marco Reus; Portland Timbers mundën Houston Dynamo 3-1 dhe u ngjitën në një pozicion Wild Card; San Jose Earthquakes mundën Real Salt Lake 2-1.
Gjithçka vendoset në Decision Day, të shtunën më 7 nëntor, kur përcaktohen tri vendet e fundit të playoff-it dhe renditjet për Raundin e Parë.
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