Tiranë 11°C · Kthjellët 08 April 2026
S&P 500 6,783 ▲2.51%
DOW 47,910 ▲2.85%
NASDAQ 22,635 ▲2.8%
NAFTA 96.40 ▼14.65%
ARI 4,756 ▲1.51%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132
₿ CRYPTO
BTC $71,453 ▲ +2.88% ETH $2,215 ▲ +4.52% XRP $1.3525 ▲ +2.59% SOL $83.2800 ▲ +1.7%
08 Apr 2026
Kupa e Shqipërisë :Nuk ka fitues në Rrogozhinë, kualifikimi vendoset në “Elbasan Arena” Dinamo e Vllaznia, “paqe” në gjysmëfinalen e parë të Kupës MAGAmorali Një fitore si ajo e Trump Ngushtimi i hyrjes së portit, deputeti i PD në Durrës: Vendim antishqiptar, krijon probleme…
Meta humb ‘betejën’ edhe në Kushtetuese, mbetet në fuqi masa e “arrestit me burg”

· 1 min lexim
Ilir Meta

Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë shpalli këtë të mërkurë, më 8 prill, vendimin për çështjen e ish-Presidentit Ilir Meta, i cili kishte kërkuar shfuqizimin e vendimeve të tre gjykatave të tjera lidhur me masën e sigurisë “arrest në burg”.

Meta kishte kundërshtuar gjithashtu mënyrën e ekzekutimit të kësaj mase.

Sipas Gjykatës Kushtetuese, ky pretendim ishte paraqitur edhe në instancat e tjera gjyqësore. Gjykata vëren se Meta ka bërë kallëzim për veprime të dyshuara arbitrare në Prokurorinë e Tiranës dhe se kjo çështje është aktualisht nën hetim. Për këtë arsye, me shumicë votash, Gjykata vendosi të mos e marrë në shqyrtim këtë pjesë të kërkesës, pasi gjykatat e tjera nuk janë shprehur ende.

Sa i përket masës së sigurisë, Gjykata Kushtetuese arriti në përfundimin, po me shumicë votash, se ajo është vendosur për një qëllim të ligjshëm dhe nuk është joproporcionale.

Në përfundim, Gjykata vendosi rrëzimin e kërkesës së Ilir Metës.

