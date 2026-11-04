☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 04 Nëntor 2026
S&P 500 7,569 ▲0.36%
DOW 51,787 ▼0.38%
NASDAQ 25,372 ▲0.83%
NAFTA 95.16 ▼0.97%
ARI 4,052 ▲2.82%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661
₿ CRYPTO
BTC $78,252 ▲ +1.54% ETH $2,322 ▲ +2.45% XRP $1.2836 ▲ +1.99% SOL $93.1600 ▲ +0.75%
S&P 500 7,569 ▲0.36 % DOW 51,787 ▼0.38 % NASDAQ 25,372 ▲0.83 % NAFTA 95.16 ▼0.97 % ARI 4,052 ▲2.82 % S&P 500 7,569 ▲0.36 % DOW 51,787 ▼0.38 % NASDAQ 25,372 ▲0.83 % NAFTA 95.16 ▼0.97 % ARI 4,052 ▲2.82 %
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661
04 Nën 2026
Breaking
​OVL-UÇK me aksion simbolik në gjashtë-vjetorin e arrestimit të ish-krerëve të UÇK-së Hoxha nga Berlini: Zgjerimi i BE-së duhet të bazohet te merita, besueshmëria dhe rezultatet konkrete Ambasadori Tarran: Asnjë institucion nuk mund ta luftojë i vetëm korrupsionin dhe pastrimin e parave Bordi i Transparencës publikon çmimet e reja të karburanteve, ja sa do të shitet nafta dhe benzina Dhunuan punonjësin e karburantit dhe i morën xhiron ditore, në pranga dy autorët në Mat
Menu
Sporti

Mijëra tifozë të pikëlluar të Tenerifes mblidhen për lamtumirën e Jesus de Miguel

· 2 min lexim

Tifozët e Tenerifes u mblodhën në stadiumin e klubit të martën në mbrëmje për t’i bërë homazhe Jesus de Miguel pas vdekjes së tij tragjike në moshën 30-vjeçare.

Sulmuesi i Tenerifes ndërroi jetë në spital pasi u përplas me portierin e FC Andorra, Jesus Owono, në një ndeshje të Segundës spanjolle të hënën. Owono u përjashtua nga fusha për këtë ndërhyrje, e cila e la De Miguel të dëmtuar në fushë dhe bëri që ndeshja të ndërpritej.

De Jesus pësoi dëmtime në kokë dhe gjoks. Gjendja e tij u përshkrua si serioze, por e qëndrueshme të hënën në mbrëmje, por ai ndërroi jetë të martën në mëngjes pasi shëndeti i tij u përkeqësua.

Autoritetet spanjolle kanë nisur një hetim ndaj Owonos për vrasje të mundshme nga pakujdesia ndërsa sipas shokëve të ekipit ai “u shemb emocionalisht” në dhomën e zhveshjes pas ndeshjes.

Megjithatë, kryeprokurori i Santa Cruz de Tenerife, Jose Luis Sanchez-Jauregui, ka deklaruar se është “shumë e pamundur” që të hapet një procedim penal ndaj 25-vjeçarit.

Të martën në mbrëmje, para ndeshjeve të Ligës së Kampionëve në mbarë Evropën, u mbajt një minutë heshtje, e cila do të përsëritet edhe të mërkurën. Po ashtu, të martën në mbrëmje, në stadiumin e Tenerifes, “Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez”, u përjetuan momente prekëse, teksa tifozët u mblodhën për të nderuar kujtimin e De Jesusit.

Mbështetësit vendosën lule, ndezën qirinj dhe lanë fotografi e mesazhe për De Jesusin. Në njërin prej mesazheve shkruhej: “Sot, zemra e Tenerifes është në zi. Është e vështirë të gjesh fjalë kur dikush, që ka qenë pjesë e historisë sonë, largohet para kohe”. A.V.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu