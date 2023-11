Miku i Edi Ramẽs , bosi i kriptomonedhave pranon fajẽsinẽ pẽr pastrim parash

Miliarderi Changpeng Zhao dhe shkëmbyesi kryesor i kriptomonedhave Binance u deklaruan fajtorë të martën ndaj akuzave federale në një moment vendimtar të krijuar për të vendosur rregull në industrinë e kriptove shpesh të paligjshme.

Si pjesë e një marrëveshjeje të koordinuar në të gjithë qeverinë federale, Binance ka rënë dakord të paguajë më shumë se 4 miliardë dollarë gjoba dhe gjoba të tjera. Zhao, një nga figurat më të fuqishme në fushën e kriptove, ka rënë dakord të largohet si CEO nga bursa që ai themeloi dhe ai do të paguajë 200 milionë dollarë gjobë.

Binance, shkëmbimi më i madh i kriptove në botë, pranoi se ishte përfshirë në kundër pastrimit të parave, transmetimit të palicensuar të parave dhe shkeljeve të sanksioneve.

Zyrtarët amerikanë e përshkruan këtë si rezolutën më të madhe të korporatës që përfshin akuza penale për një ekzekutiv.

Pas një hetimi prej vitesh, autoritetet pretendojnë se Binance lejoi aktorët e këqij të kryenin transaksione lirisht në platformë, duke mundësuar gjithçka, nga abuzimi seksual i fëmijëve dhe narkotikët deri te financimi i terrorizmit për ISIS-in, Al Kaedën dhe Brigadat Al-Qassam të Hamasit.

Zhao, i cili ka grumbulluar një pasuri të vlerësuar në më shumë se 23 miliardë dollarë, u deklarua fajtor për dështimin për të mbajtur një program efektiv kundër pastrimit të parave.

Autoritetet amerikane shpresojnë se pranimi i fajit nga Binance dhe themeluesi i saj, në krye të dënimit të fundit të bashkëthemeluesit të FTX, Sam Bankman-Fried, do të dërgojë një mesazh të qartë për aktorët e këqij në të gjithë industrinë e kriptove.

“Binance u bë shkëmbimi më i madh i kriptomonedhave në botë pjesërisht për shkak të krimeve që kreu – tani ajo po paguan një nga gjobat më të mëdha të korporatave në historinë e SHBA-së”, tha në një deklaratë Prokurori i Përgjithshëm Merrick Garland.

Zhao përballet me një maksimum prej 10 vitesh pas hekurave, megjithëse dënimi i tij përfundimtar ka të ngjarë të jetë shumë më i ulët. Udhëzimet federale ka të ngjarë të vendosin fundin e lartë të një dënimi të mundshëm për Zhao rreth 18 muaj. Dënimi në fund vendoset nga një gjyqtar.

Sipas marrëveshjes për pranimin e fajësisë, Zhao ra dakord me rekomandimin e prokurorëve që ai të paguante një gjobë prej 50 milionë dollarësh. Përveç gjobës penale, Zhao do të paguajë 150 milionë dollarë gjoba civile, sipas Komisionit të Tregtisë së Mallrave të së Ardhmes. Urdhri i propozuar i miratimit kërkon gjithashtu që Binance të heqë 1.35 miliardë dollarë nga fitimet e paligjshme dhe të paguajë një gjobë monetare civile prej 1.35 miliardë dollarësh për CFTC.

“Binance mbylli një sy ndaj detyrimeve të saj ligjore në ndjekje të fitimeve,” tha në një deklaratë Sekretarja e Thesarit Janet Yellen. “Dështimet e tij të qëllimshme lejuan që paratë të rrjedhin te terroristët, kriminelët kibernetikë dhe abuzuesit e fëmijëve përmes platformës së saj.”

Pranimi i fajësisë së Binance është pjesë e një marrëveshjeje të koordinuar të arritur me një gamë të gjerë agjencish qeveritare, duke përfshirë Departamentin e Drejtësisë, Rrjetin e Zbatimit të Krimeve Financiare të Thesarit (FinCEN), Zyrën e Kontrolleve të Aseteve të Huaja (OFAC) dhe Komisionin e Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave. Thesari e përshkroi marrëveshjen e Binance si zbatimin e saj më të madh në histori.

“Platforma Binance po lehtësonte disa gjëra vërtet të tmerrshme – gjithçka nga financimi i terrorizmit deri te veprimet e ransomware, pornografia e fëmijëve dhe mashtrimet dhe mashtrimet e ndryshme,” u tha gazetarëve një zyrtar i lartë i Thesarit.

Zyrtarët amerikanë thonë se Binance lejoi më shumë se 100,000 transaksione që përfshinin aktivitete të paligjshme, si dhe më shumë se 1.5 milionë tregti me monedhë virtuale që shkelnin sanksionet e SHBA, duke përfshirë sanksionet ndaj Iranit, Sirisë dhe Kubës.

Ashtu si autoritetet njoftuan marrëveshjen, Zhao konfirmoi në një postim në X (i njohur më parë si Twitter) se ai ka dhënë dorëheqjen si CEO.

“Pa dyshim, nuk ishte e lehtë të largohesha emocionalisht. Por e di që është gjëja e duhur për të bërë,” tha Zhao. “Kam bërë gabime dhe duhet të marr përgjegjësi. Kjo është më e mira për komunitetin tonë, për Binance dhe për veten time.”

Zhao do të pasohet nga Richard Teng, i cili më parë ka shërbyer si kreu global i tregjeve rajonale të Binance.

“Ndërsa Binance nuk është perfekt, ai është përpjekur të mbrojë përdoruesit që në ditët e para si një startup i vogël dhe ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme për të investuar në siguri dhe pajtueshmëri”, tha kompania në një deklaratë të martën. “Binance u rrit me një ritëm jashtëzakonisht të shpejtë globalisht… [dhe] mori vendime të gabuara gjatë rrugës. Sot, Binance merr përgjegjësinë për këtë kapitull të kaluar.”

Çfarë dyshohet se ka gabuar Binance

Prokurorët federalë zbuluan të martën të dhënat gjyqësore që pretendonin se Binance, i udhëhequr nga Zhao, përpunonte transaksione nga klientët që operonin shërbime të përzierjes së paligjshme dhe “pastruan të ardhura nga transaksionet e tregut të errët, hakimet, ransomware dhe mashtrimet”. Prokurorët pretendojnë se Binance kishte procedura të dobëta kundër pastrimit të parave.

Kjo sjellje e pahijshme e supozuar hapi rrugën që Binance të bëhej mbret i shkëmbimeve të kriptove, pretendojnë prokurorët.

“Pjesërisht për shkak të kësaj skeme dhe për shkak se i pandehuri i dha përparësi rritjes, pjesës së tregut dhe fitimeve mbi pajtueshmërinë me ligjin amerikan (Binance) u bë shkëmbimi më i madh i kriptomonedhave në botë,” thanë prokurorët.

Prokurorët pretendojnë se Binance, “dështoi me vetëdije” të regjistrohej si një biznes shërbimi parash, ka shkelur me dashje Aktin e Sekretit Bankar duke mos zbatuar dhe mai

program kundër pastrimit të parave dhe me dashje shkaktoi shkelje të sanksioneve ekonomike të SHBA-së.

Akuzat, të paraqitura në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin Perëndimor të Uashingtonit, akuzuan Binance për një “përpjekje të qëllimshme dhe të llogaritur për të përfituar nga tregu amerikan pa zbatimin e kontrolleve të kërkuara nga ligjet e SHBA”.

Prokurorët pretendojnë se sjellja e keqe filloi që në gusht 2017, vazhdoi të paktën deri në tetor 2022 dhe përfshinte disa oficerë, drejtorë, punonjës dhe agjentë të Binance.

Ndërsa Garland detajoi hetimin e qeverisë federale për Binance, ai përmendi një mesazh që një punonjës i përputhshmërisë dërgoi në shkurt 2019 që thoshte se shkëmbimi i kriptove duhet të marrë një baner që thotë: “A është shumë e vështirë larja e parave të drogës këto ditë? Ejani në Binance, kemi tortë për ju.”

“Duke dështuar në përputhje me ligjin amerikan, Binance ua lehtësoi kriminelëve lëvizjen e fondeve të tyre të vjedhura dhe të ardhurave të paligjshme në shkëmbimet e saj”, tha Garland.

Zyrtarët amerikanë nuk do të tolerojnë krimin përmes kriptove

Përkrahësit e monedhave dixhitale theksojnë se shumica e biznesit të bërë nëpërmjet kriptos është i ligjshëm dhe legjitim, dhe në pesë vitet e fundit janë shfaqur një industri e kompanive që punojnë me zbatimin e ligjit për të gjurmuar transaksionet dixhitale.

Por zyrtarët e lartë amerikanë e bënë të qartë të mërkurën se ata do të vazhdojnë të vëzhgojnë nga afër aktivitetet e paligjshme që rrethojnë kriptomat.

“Veprimet e sotme tregojnë se nëse u shërbeni klientëve amerikanë, duhet të respektoni ligjin amerikan”, tha Nicole Argentieri, ushtruese e detyrës së ndihmësprokurores së përgjithshme. “Institucionet financiare amerikane janë rojet për sigurinë dhe sigurinë e sistemit tonë financiar dhe për shkak se Binance u shërben një sasie të konsiderueshme klientëve amerikanë, ishte një institucion financiar amerikan që iu kërkua të respektonte ligjet kundër pastrimit të parave.”

Problemet ligjore të Binance pasojnë rënien e një shkëmbimi tjetër të kriptove, FTX, dhe dënimin e themeluesit të tij Sam Bankman-Fried për akuza mashtrimi. Këta janë shembujt më ekstremë të një kontrolli më të madh që zbatimi i ligjit dhe rregullatorët kanë sjellë në muajt e fundit në industrinë kryesisht të parregulluar të kriptove.

Por bandat e ransomware nga Rusia dhe pastruesit e parave nga Koreja e Veriut, për shembull, vazhdojnë ta shohin kripto-n si bazë të modelit të tyre të biznesit dhe shpesh kanë përdorur mjete të disponueshme publikisht, ose “shërbime të përziera”, për të fshehur përfitimet e tyre të paligjshme.

Departamenti Amerikan i Drejtësisë në gusht zbuloi akuzat federale kundër bashkëthemeluesve të një shërbimi të tillë, Tornado Cash, duke i akuzuar ata për lëvizjen e 1 miliard dollarëve në kriptomonedhë për kriminelët. Një nga bashkëthemeluesit e Tornado Cash është deklaruar i pafajshëm për akuzat ndërsa tjetri mbetet i lirë.

Zyrtarët thanë se ata po marrin një qasje agresive, të gjithë qeverisë për të çrrënjosur krimet financiare nëpërmjet kriptove.

“Ju keni parë si në veprimet tona sot ashtu edhe në rastet e mëparshme se ne do të jemi të pamëshirshëm në përdorimin e çdo mjeti që duhet të përdorim aktualisht kundër atyre që kërkojnë të përdorin teknologjitë në një mënyrë që abuzojnë me ato platforma … ose [që] nuk i bëjnë parandaloni përdorimin e këtyre platformave për aktivitete të paligjshme”, tha zëvendësprokurorja e përgjithshme Lisa Monaco.

Monako vuri në dukje krijimin e Ekipit Kombëtar të Zbatimit të Kriptomonedhave brenda Departamentit të Drejtësisë si një shembull që federatat nënkuptojnë biznesin, duke përfshirë mënyrën se si entitetet qeveritare bashkëpunojnë në hetimin e krimeve që përfshijnë kriptomonedha.

Disa mendojnë se duhet bërë më shumë.

“Fatkeqësisht, zgjidhja e sotme nuk është një gjë e jashtzakonshme dhe paligjshmëria nëse jo aktivitetet kriminale të kriptove do të vazhdojë dhe do të rritet derisa të gjithë prokurorët, rregullatorët dhe zyrtarët e zgjedhur të detyrojnë industrinë të veprojë si të gjithë njerëzit dhe firmat e tjera që i binden ligjit në industrinë financiare. Dennis Kelleher, bashkëthemelues, president dhe CEO i Better Markets, tha në një deklaratë.