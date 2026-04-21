🌦️
Tiranë 16°C · Rrebesh i lehtë 21 April 2026
S&P 500 7,095 ▼0.2%
DOW 49,414 ▼0.06%
NASDAQ 24,383 ▼0.09%
NAFTA 89.60 ▲2.49%
ARI 4,762 ▼1.38%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,882 ▲ +0.54% ETH $2,313 ▲ +0.15% XRP $1.4327 ▲ +0.29% SOL $86.0500 ▲ +0.54%
S&P 500 7,095 ▼0.2% DOW 49,414 ▼0.06% NASDAQ 24,383 ▼0.09% NAFTA 89.60 ▲2.49% ARI 4,762 ▼1.38%
21 Apr 2026
Breaking
KDI kritikon Kuvendin për dëgjimin publik të Projektligjit për Byronë: “Shkel Rregulloren dhe kufizon pjesëmarrjen” Euroliga e basketbollit në RTSH/ Pedro Martinez shpallet “Trajneri i Vitit” Miliona euro për sulmuesin shqiptar? Trajneri në Angli: Menaxherët po bëjnë punë e tyre E ardhmja e Silvinjos në pikëpyetje, trajneri dhe presidenti Duka nuk ndajnë të njëjtin mendim Britania e Madhe ndalon duhanin për brezin e lindur pas vitit 2008
Menu
Sporti

Miliona euro për sulmuesin shqiptar? Trajneri në Angli: Menaxherët po bëjnë punë e tyre

· 2 min lexim

Trajneri i Plimuth, Tom Kleverli, ka folur me superlativa për Lorent Tolajn. Ky i fundit, me 20 gola, është bomberi i skuadrës në kategorinë e tretë të futbollit anglez.

Kleverli tregoi se bashkë me drejtorin, akoma nuk janë njoftuar për oferta. Deri tani, 24-vjeçari shfaqet i fokusuar te klubi i tij që mban vendin e shtatë në renditje.

“As në telefonin tim dhe as në atë të Derek Adams nuk kanë ardhur zile, por mendoj se menaxherët po bëjnë punën e tyre në prapaskenë. Toli nuk ka shprehur asgjë se dëshiron që të largohet nga klub, dhe mendoj se mund ta shikoni nga puna dhe shpirti luftarak, përpara se të flitet për gola, sa shumë ai dëshiron që të luajë për Plimuth.

Sigurisht, ai është një nga lojtarët tonë më të mirë, dhe do të tërheqë vëmendje dhe oferta. Çdo skuadër në vend do të donte një sulmues që mund të kthejë një barazim në fitore në moment, dhe pikërisht këto lojtarë kushtojnë shumë para”, u shpreh trajneri Kleverli.

Sinjali i trajnerit të Tolajt është i qartë. Kushdo që kërkon shërbimet e bomberit shqiptar, duhet të paguajë shumë. Kujtojmë se për ta transferuar në verë u paguan 1.4 milionë euro.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

