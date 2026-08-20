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NBA

Një shkëmbim pesëskuadror dërgon Peyton Watson te Cleveland Cavaliers

· 2 min lexim

Peyton Watson po vazhdon karrierën te Cleveland Cavaliers pas një marrëveshjeje pesëskuadrore që përfshin Denver Nuggets, Los Angeles Clippers dhe ekipe të tjera. Lëvizja vendoset si përfundim i periudhës së tij si agjent i kufizuar dhe i jep Cavs një krah të ri për repartin e jashtëm dhe frontcourt-in e vogël.

Siç raporton Bleacher Report, Denver ia shet Watson Clevelandit dhe në këmbim merr pikën e parë të draftit të Cavs për 2031 dhe një pikë të dytë për 2032 që vjen nga Sacramento. Cleveland dërgon Max Strus te Los Angeles Clippers, çka i jep atij fleksibilitetin për t’i ofruar Watson një kontratë katërvjeçare prej 88 milionë dollarësh. Marrëveshja përfshin edhe lëvizje të tjera më të vogla me pjesëmarrjen e Washington Wizards dhe Charlotte Hornets, duke lidhur kështu lëvizjet me shkëmbimin e mëparshëm që përfshinte Dennis Schroder.

Watson, 23 vjeç, erdhi pas sezonit më të mirë në karrierë, i prishur në pjesën finale nga një dëmtim i hamstrings. Në 54 paraqitje kultivoi mesatare prej 14.6 pikësh dhe 4.9 kërcimesh, ndërsa përqindja e tij e vërtetë e shenimit arriti 59.4 përqind, sipas Basketball Reference. Shënimet e tij nga trepikëshit u rritën nga 35.3% në 41.1%, dhe ndeshja më e spikatur ishte një paraqitje me 35 pikë kundër Washington Wizards në janar.

Para finalizimit të marrëveshjes, emri i Watson u përmend si i interesuar për ekipe si Los Angeles Lakers, Chicago Bulls dhe Brooklyn Nets nga raportimet e industrisë, gjë që rriti vlerën e tij në treg. Denveri zgjedhi të ndjekë një qasje të ashpër, duke kërkuar shpërblim të rëndësishëm në shkëmbim të lojtarit të ri, ndërsa për Cavaliers ky transfertë sjell një përmirësim të qartë në pozicionin e wing-ut të tretë dhe mundësi për të vendosur Watson si një small-ball 4 kur nevoja e lojës e kërkon.

Sipas Bleacher Report, shkëmbimi mbyll fazën e Watson si agjent i kufizuar dhe ndryshon bilancin e forcave për disa skuadra para nisjes së sezonit të ri.

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