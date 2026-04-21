Moda e Preferuar e Fustaneve të Dekoruara me Dantellë që Nuk Dalin nga Moda
Stilimet e Reja që Ruajnë Elegancën e Pastër të Nëntitës
Pjesët me frymëzim boudoir gjithmonë kanë sjellë një butësi të veçantë në veshje. Aksesorët si këpucët prej kadifeje apo setet e pizhameve me shkëlqim sjellin një elegancë të dukshme. Megjithatë, një pjesë dallon për lehtësinë e saj të integrimit në garderobë: fustani me dantellë.
Popullariteti i tij ka pësuar rritje që nga koleksioni pranveror i vitit 2016 i Phoebe Philo në Céline, ku u prezantuan modele në fustane me dantellë. Së fundmi, ky trend po ripërsëritet nga marka si Simone Rocha dhe Rohé me kombinime të reja ngjyrash. Fustanet me dantellë të Chloé nga Chemena Kamali janë të përkryera për raste si dasmat gjatë pranverës dhe verës.
Kjo lloj veshje është e jashtëzakonshme për fleksibilitetin e saj. Mund ta kombinoni me pjesë minimaliste, duke përfshirë një këmishë të thjeshtë, apo duke zgjedhur sandale të rafinuara dhe bizhuteri që shkëlqejnë. Në pranverë, ngjyrat e gjalla si blu e hapur apo një bluzë e gjelbër sjellin një ndjesi të freskët. Edhe pse ndonjëherë shihet si preferencë e veçantë, fustani mbi pantallona ka një ndjesi moderne, veçanërisht kur kombinohet me pantallona të gjera.
Një mënyrë e thjeshtë për të provuar këtë trend, është duke e kombinuar me veshje të zakonshme. Një fustan rozë me dantellë mund të duket si një deklaratë, por kur shtresohet me një këmishë të bardhë të gjerë dhe aksesorë neutralë, krijon një pamje të ekuilibruar. Për evente më zyrtare, një fustan me dantellë kombinuar me një xhaketë të madhe ofron një pamje të sofistikuar.
