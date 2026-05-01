Modrić i afërt me një vit tjetër te Milani
Luka Modrić duket se po e lë të hapur mundësinë për të vazhduar karrierën edhe për një sezon me fanellën e AC Milan, megjithëse vendimi final nuk është marrë ende. Një largim tani, pas dëmtimit, do t’i mohonit mundësinë për një përshëndetje të duhur ndaj tifozëve dhe ekipit që e përqafoi këtë sezon.
Sipas telesport, bashkëlojtarët e tij prej muajsh po përpiqen ta bindin të rinovojë; Modrić shfaq dëshirën për të provuar edhe një tjetër aventurë në Champions League dhe për të luajtur në nivelet që i takojnë një kampioni me eksperiencën e tij. Në të njëjtën kohë, në horizont është edhe mundësia e një Botërori që mund ta shtyjë drejt mbylljes së karrierës, ndërsa Milani ka një opsion rinovimi që, sipas marrëveshjes mes palëve, nuk do të aktivizohet pa miratimin e tij.
Ndër alternativat që përmenden janë kthimi te GNK Dinamo Zagreb, klubi i idhullit të tij Zvonimir Boban, ose një tërheqje përfundimtare nga futbolli. Trajneri Massimiliano Allegri dhe tifozët e klubit pranojnë se do t’i japin kohën e duhur Modrićit dhe presin vendimin e tij me respekt; një lamtumirë pa një ovacion në këmbë do të kishte një ngarkesë emocionale të madhe.
Vendimi pritet të merret pas Botërorit, kur Modrić do të ketë mundësi të peshojë alternativat dhe të vendosë për të ardhmen e tij, raporton telesport.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.