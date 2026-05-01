Tiranë 19°C · Kthjellët 01 May 2026
EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 96.0080 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5937 EUR/TRY 52.9476 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5944
BTC $77,251 ▲ +1.57% ETH $2,281 ▲ +0.82% XRP $1.3748 ▲ +0.25% SOL $83.8700 ▲ +1.01%
01 May 2026
Arrestohen dy të rinj në Fier, sekuestrohen qindra doza kokaine dhe kanabisi Banorët e Pobregut kundërshtojnë landfillin, autoritetet premtojnë ndërtime sipas standardeve të BE-së Transporti publik në Shkup me orar javor gjatë fundjavës së 1 Majit Siljanovska-Davkova: Le të ndërtojmë një shoqëri në të cilën puna vlerësohet ​Inspektimet në ndërtimtari, për dy ditë në 14 raste u ndaluan punimet
Boterori

Modrić i afërt me një vit tjetër te Milani

· 2 min lexim

Luka Modrić duket se po e lë të hapur mundësinë për të vazhduar karrierën edhe për një sezon me fanellën e AC Milan, megjithëse vendimi final nuk është marrë ende. Një largim tani, pas dëmtimit, do t’i mohonit mundësinë për një përshëndetje të duhur ndaj tifozëve dhe ekipit që e përqafoi këtë sezon.

Sipas telesport, bashkëlojtarët e tij prej muajsh po përpiqen ta bindin të rinovojë; Modrić shfaq dëshirën për të provuar edhe një tjetër aventurë në Champions League dhe për të luajtur në nivelet që i takojnë një kampioni me eksperiencën e tij. Në të njëjtën kohë, në horizont është edhe mundësia e një Botërori që mund ta shtyjë drejt mbylljes së karrierës, ndërsa Milani ka një opsion rinovimi që, sipas marrëveshjes mes palëve, nuk do të aktivizohet pa miratimin e tij.

Ndër alternativat që përmenden janë kthimi te GNK Dinamo Zagreb, klubi i idhullit të tij Zvonimir Boban, ose një tërheqje përfundimtare nga futbolli. Trajneri Massimiliano Allegri dhe tifozët e klubit pranojnë se do t’i japin kohën e duhur Modrićit dhe presin vendimin e tij me respekt; një lamtumirë pa një ovacion në këmbë do të kishte një ngarkesë emocionale të madhe.

Vendimi pritet të merret pas Botërorit, kur Modrić do të ketë mundësi të peshojë alternativat dhe të vendosë për të ardhmen e tij, raporton telesport.

