Mojkovac: Mazhoranca bojkotoi seancën për shkarkimin e kryetarit Deliq — tregon mbështetje të plotë
Këshilltarët e shumicës parlamentare në Kuvendin e Komunës së Mojkovacit sot nuk morën pjesë në seancën ku duhej të diskutohej ndërprerja e mandatit të kryetarit të Komunës Vesko Deliq. Sipas një njoftimi të shumicës, mungesa e tyre është një mesazh i qartë se Deliq gëzon mbështetjen e tyre të plotë dhe se pushteti vendor mbetet i bashkuar.
Shumicën parlamentare e përbëjnë Koalicioni “Për të ardhmen e Mojkovacit” (NSD, DNP, SNP dhe PNP), Demokratët e Malit të Zi, Mali i Zi i Bashkuar, Lëvizja Qytetare URA dhe grupi i qytetarëve “Ne damo Mojkovac”. Në seancë morën pjesë vetëm këshilltarët e Partisë Demokratike të Socialistëve (DPS).
“Këshilltarët e shumicës me mospjesëmarrjen e tyre dërguan një mesazh të qartë dhe të pakontestueshëm — Vesko Deliq ka mbështetjen e tyre të plotë, unanime dhe të fortë për të vazhduar të kryejë detyrën e kryetarit të Komunës së Mojkovacit”, thuhet në njoftim.
Sipas tyre, qëndrimi i përbashkët i subjekteve të ndryshme politike që përbëjnë pushtetin vendor konfirmon unitetin për zhvillimin e mëtejshëm të Mojkovacit, ruajtjen e stabilitetit të pushtetit vendor dhe vazhdimin e projekteve të nisura.
“Për shumicën parlamentare nuk ka dilemë — interesi i Mojkovacit dhe qytetarëve të tij duhet të jetë mbi interesat ditore politike dhe përpjekjet për destabilizimin e administratës vendore”, theksohet në njoftim.
Burimi: RTCG
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