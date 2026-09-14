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Mali i Zi

Zavodi i Punësimit: Komisioni Shtetëror konfirmoi se vepruam në përputhje me ligjin

Komisioni Shtetëror për Ankesa refuzoi ankesën kundër vendimit të Zavodit për Punësimin e Malit të Zi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës me fuqinë e ligjit, duke konfirmuar ligjshmërinë e veprimeve të institucionit.

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Zavodi për Punësimin i Malit të Zi njoftoi se Komisioni Shtetëror për Ankesa ka refuzuar ankesën kundër vendimit të tij për ndërprerjen e marrëdhënies së punës me fuqinë e ligjit, duke konfirmuar kështu ligjshmërinë e veprimeve të tij në atë rast. Me vendimin numër UP II 21-102/26-1143/4, Komisioni Shtetëror për Ankesa, pas shqyrtimit të pretendimeve të ankesës dhe të gjithë dokumentacionit, e vlerësoi ankesën si të pabazuar dhe konfirmoi vendimin e Zavodit.

Në arsyetimin e vendimit, Komisioni Shtetëror thekson se Ligji për nëpunësit dhe punonjësit shtetërorë përcakton se marrëdhënia e punës e nëpunësit apo punonjësit shtetëror ndërpritet me fuqinë e ligjit kur ai mbush 66 vjeç dhe të paktën 15 vjet stazh sigurimi. Duke ekzaminuar ligjshmërinë e vendimit të Zavodit, Komisioni konstatoi se në rastin konkret ishin përmbushur kushtet ligjore për ndërprerjen e marrëdhënies së punës me fuqinë e ligjit, thuhet në njoftimin e Zavodit për Punësimin.

Zavodi kujton se, duke pasur parasysh interpretimet e ndryshme të rregulloreve dhe kufijtë e ndryshëm të moshës të parashikuar në Ligjin për nëpunësit dhe punonjësit shtetërorë dhe në Ligjin e Punës, para marrjes së vendimeve kishte kërkuar mendimin e institucioneve kompetente, në mënyrë që të eliminoheshin paqartësitë juridike dhe të sigurohej zbatimi i saktë dhe i barabartë i rregullave.

“Një veprim i tillë tregon qartë se Zavodi as në atë rast nuk ka vepruar arbitrarisht, por me kujdes të veçantë dhe me qëllimin e ligjshmërisë së plotë të vendimeve të tij”, theksohet në njoftim. “Zavodi nuk do të lejojë që puna dhe vendimet e tij të vihen në pikëpyetje me interpretime arbitrare. Institucioni do të vazhdojë të veprojë ekskluzivisht në përputhje me ligjin, me përgjegjësi dhe transparencë”, përfundon njoftimi.

Burimi: RTCG

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