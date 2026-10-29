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Mali i Zi

Monstat: Tregtia e jashtme e Malit të Zi arriti 3,83 miliardë euro në nëntë muaj, eksportet mbulojnë vetëm 12,8% të importeve

Eksportet u rritën me 4,8% në 434,4 milionë euro, ndërsa importet me 2,2% në 3,4 miliardë euro; partnerët më të mëdhenj tregtarë mbeten Serbia, Kina dhe Gjermania

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Tregtia e jashtme e mallrave e Malit të Zi në nëntë muajt e parë të këtij viti arriti në 3,83 miliardë euro, ose 2,5% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, sipas të dhënave paraprake të Monstat-it, të cilat i përcjell CdM duke iu referuar agjencisë Mina-business.

Siç njofton Monstat, mallrat e eksportuara kapën vlerën 434,4 milionë euro, me një rritje prej 4,8% krahasuar me periudhën e krahasuar, ndërsa importet u rritën me 2,2% dhe arritën në 3,4 miliardë euro. Mbulimi i importit me eksport ishte 12,8%, më i lartë se 12,5% sa ishte një vit më parë.

Në strukturën e eksporteve, sipas të dhënave të Monstat-it, dominuan lëndët djegëse minerale dhe lubrifikantët me 130,5 milionë euro, brenda të cilave energjia elektrike zë 78,5 milionë euro. Te importet, pjesën më të madhe e zënë makineritë dhe pajisjet e transportit me 787 milionë euro, ku automjetet rrugore përbëjnë 303,9 milionë euro.

Partnerët më të mëdhenj të Malit të Zi në eksport ishin Serbia me 105,3 milionë euro, Bosnja dhe Hercegovina me 43,2 milionë euro dhe Sllovenia me 33,5 milionë euro. Në import kryesojnë Serbia me 597,2 milionë euro, Kina me 438,4 milionë euro dhe Gjermania me 304,4 milionë euro, ndërsa shkëmbimi më i madh tregtar, siç thekson Monstat, u realizua me vendet nënshkruese të CEFTA-s dhe me Bashkimin Evropian.

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