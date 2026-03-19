S&P 500 6,625 ▼1.36%
DOW 46,225 ▼1.63%
NASDAQ 22,152 ▼1.46%
NAFTA 98.18 ▲2.85%
ARI 4,850 ▼0.94%
EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761
BTC $71,174 ▼ -4.15% ETH $2,199 ▼ -5.74% XRP $1.4622 ▼ -4.09% SOL $90.2400 ▼ -4.88%
S&P 500 6,625 ▼1.36 % DOW 46,225 ▼1.63 % NASDAQ 22,152 ▼1.46 % NAFTA 98.18 ▲2.85 % ARI 4,850 ▼0.94 % S&P 500 6,625 ▼1.36 % DOW 46,225 ▼1.63 % NASDAQ 22,152 ▼1.46 % NAFTA 98.18 ▲2.85 % ARI 4,850 ▼0.94 %
EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761 EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761
Nagelsmann i hap derën në kombëtare anësorit 30-vjeçar: Nuk kemi shumë lojtarë si ai
Boterori

Nagelsmann i hap derën në kombëtare anësorit 30-vjeçar: Nuk kemi shumë lojtarë si ai

Trajneri i Gjermanisë, Julian Nagelsmann, ka lënë të kuptohet qartë se ish-anësori i Bayern Munich, Leroy Sané, që aktualisht luan në Turqi me Gallatasaraj, do të thirret në Kupën e Botës 2026 me Gjermaninë.

Kjo nuk është hera e parë që trajneri gjerman ka folur për 30-vjeçarin. Në një deklaratë për “Kicker”, ai shpjegoi motivimin e tij kryesor për zgjedhjen e tij: “Nuk kemi shumë lojtarë me profilin e tij, të aftë të futen kaq shpesh nga krahu i djathtë.”

Më pas, Nagelsmann shtoi: “Nëse shëndeti i tij e mbështet, ai mund të jetë një lojtar shumë i rëndësishëm për ne. Kemi një marrëdhënie të shkëlqyer dhe Leroy ka luajtur ndeshje të shkëlqyera në të kaluarën. Ai po bën mirë te Gallatasaraj.”

Sané, aktualisht ka realizuar 6 gola dhe 8 asiste në 34 ndeshje me turqit.

Nuk e dimë kurrë 100% se çfarë do të sjellë ai në të vërtetë, por Sané ka treguar performanca të shkëlqyera në ndeshjet e tij të fundit ndërkombëtare kundër Luksemburgut dhe Sllovakisë, duke regjistruar një gol dhe dy asiste”, tha Nagelsmann.

 

