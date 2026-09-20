«Naomi Watts ia kushton çmimin Donostia të San Sebastián-it David Lynch-it: “Më mungon!”»
Naomi Watts mori çmimin Donostia në Festivalin e Filmit të San Sebastián-it mbrëmjen e së shtunës dhe e emocionuar ia kushtoi nderimin regjisorit që ndryshoi jetën e saj, para shfaqjes së filmit të saj të fundit «The Housewife».
Ylli britaniko-australian Naomi Watts mori mbrëmjen e së shtunës, më 19 shtator 2026, çmimin Donostia — nderimi më i lartë i Festivalit të Filmit të San Sebastián-it — në edicionin e 74-të të festivalit, pak para shfaqjes gala të filmit të saj të fundit, «The Housewife» («Amvisja»), debutimi në metrazh të gjatë i kanadezit Ben Shirinian.
Aktorja, 57 vjeçe, u prezantua në skenë nga regjisori spanjoll J.A. Bayona, i cili e kishte drejtuar atë në «The Impossible» (2012) — filmi që i dha asaj nominimin e dytë për Oscar. Bayona u shpreh me prekje: «Naomi, dua të të falënderoj që i besove atij regjisori të ri që kishte frikë deri në palcë… Të dua thellësisht.» Watts, e emocionuar, kujtoi xhirimet e «The Impossible» me ekipet spanjolle dhe shokun e saj të skenës, Tom Holland, që asokohe ishte vetëm 15 vjeç — «Tom Holland e quajti parku ujor më i bukur ku kishte qenë ndonjëherë. Unë e quajta dhimbje e pastër!».
Më pas foli për rrugëtimin e saj në Hollywood: dhjetë vjet refuzime të njëpasnjëshme, derisa u takua me regjisorin e «Mulholland Drive», David Lynch. «Ai më pa, dhe të gjitha ato plagë nga refuzimet u kthyen në rritje. Ai më dha rolin për të cilin as nuk mund të ëndërroje… Po ta bësh vërtet këtë çmim është për David-in.» Pastaj, duke ngritur lart çmimin Donostia, i tha lamtumirë idhullit të ndjerë: «David Lynch, më mungon!»
Watts shtoi gjithashtu një mesazh për gratë në kinema: «Ne duhet të shohim veten. Gratë janë edhe konsumatore filmash dhe historish.» Çmimi Donostia i është dhënë më parë emrave si Gregory Peck, Al Pacino, Meryl Streep dhe Jennifer Lawrence; sivjet e mori edhe regjisori legjendar Werner Herzog.
«The Housewife», me Watts në kast krahas Tye Sheridan, Luke Evans, Michael Imperioli dhe Lena Olin, është një dramë e vitit 1964 bazuar në një histori të vërtetë: një gazetar i ri zbulon një ish-oficer nazist që fshihet në Queens të Nju Jorkut dhe krijon një miqësi me gruan simpatike të të dyshuarit. Festivali i San Sebastián-it mbahet nga 18 deri më 26 shtator 2026.
Burimi: Global Hublet
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