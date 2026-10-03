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Teknologji

NASA dhe SpaceX caktojnë datën e largimit të Crew-12 nga Stacioni Hapësinor: 7 tetor

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NASA dhe SpaceX po synojnë jo më herët se ora 1:05 e mëngjesit (EDT) të mërkurën, 7 tetor, për shkëputjen e misionit Crew-12 nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor, siç njofton NASA në një publikim zyrtar. Pas një rishikimi të kushteve të motit dhe të zonave të mundshme të zbritjes përtej bregut të Kalifornisë, ekipet e misionit kanë përcaktuar dritaren më të hershme të mundshme për ndarjen e kapsulës Dragon nga stacioni orbital — një moment që përkon me orën 07:05 të mëngjesit me orën shqiptare.

Në bord të kapsulës janë katër anëtarët e ekuipazhit: astronautët e NASA-s Jessica Meir, komandante e misionit, dhe Jack Hathaway, pilot; astronautja e Agjencisë Evropiane të Hapësirës (ESA), Sophie Adenot; si dhe kozmonauti rus Andrey Fedyaev. Sipas agjencisë amerikane të hapësirës, zbritja e kapsulës Dragon pritet rreth orës 11:25 (EDT) të enjten, 8 tetor — pra ora 17:25 me orën shqiptare — ndonëse koha e saktë mund të ndryshojë në varësi të vendit të zgjedhur të zbritjes.

Shkëputja, thekson NASA, mbetet e varur nga një sërë faktorësh: gatishmëria e anijes kozmike, ekipet e rikuperimit, kushtet e motit dhe gjendja e detit në zonën e zbritjes. Menaxherët e misionit do ta rishikojnë situatën meteorologjike sërish rreth 48 orë para momentit të planifikuar të shkëputjes, për të konfirmuar nëse dritarja mbetet e sigurt për ekuipazhin.

Përpara largimit, ekuipazhi që po largohet do të zhvillojë ceremoninë zyrtare të dorëzimit të komandës së stacionit. Të dielën, 4 tetor, në orën 10:20 (EDT) — 16:20 me orën shqiptare — komandantja Jessica Meir ia dorëzon komandën e Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor kozmonautit rus Pyotr Dubrov, i cili kryeson ekuipazhin e ri. Ceremonia e lamtumirës do të transmetohet drejtpërdrejt në platformat e NASA-s, përmes faqes nasa.gov/live.

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