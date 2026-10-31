NASA kërkon ide nga kompanitë për shërbimin e teleskopit Hubble ose për nxjerrjen e tij të kontrolluar nga orbita
Teleskopi veteran rrezikon rihyrje të pakontrolluar: NASA vlerëson 10% shans deri në shtator 2032 dhe 50% deri në dhjetor 2033, ndërsa misioni i fundit i shërbimit ishte në vitin 2009
NASA ka publikuar një njoftim mundësie kontraktuale, i njohur si kërkesë për informacion, drejtuar organizatave komerciale të hapësirës që mund të shërbejnë teleskopin hapësinor Hubble, siç njofton The Register. Agjencia në këtë fazë kërkon vetëm informacion dhe komente — nuk bëhet fjalë për një kërkesë për propozime dhe nuk ka asnjë tregues se sa pritet të paguajë.
Koha për observatorin veteran po mbaron: sipas raportimit të The Register, NASA vlerëson se ka 10% shans që Hubble të rihyjë në atmosferën e Tokës deri në shtator 2032, shans që rritet në 50% deri në dhjetor 2033. Hubble nuk ka sistem shtytës, ndaj pa ndërhyrje rihyrja e tij do të jetë e pakontrolluar, dhe teleskopi është mjaftueshëm masiv sa ekziston një mundësi e largët që dikush në tokë të ketë një ditë shumë të keqe kur kjo të ndodhë.
Një nga opsionet e misionit që sugjeron NASA është një mjet që kap observatorin dhe kryen një rihyrje dhe asgjësim të kontrolluar. Por ka edhe opsione të tjera: diçka që e ngre orbitën e teleskopit në të paktën 600 kilometra, ose një mision që “përmirëson performancën e tij të vazhdueshme dhe rrit qëndrueshmërinë dhe jetëgjatësinë e pritshme në orbitë”. NASA kërkon që misioni të zhvillohet deri në vitin 2032 dhe të mos e dëmtojë Hubble-n.
Hubble u shërbye gjithmonë nga astronautët e NASA-s me anijen Space Shuttle; misioni i fundit i shërbimit, STS-125, u nis më 11 maj 2009 dhe shkencëtarët shpresonin se do t’i shtonte rreth pesë vjet jetë operacionale. Pothuajse 17 vjet më vonë, teleskopi vazhdon të prodhojë shkencë. Gjatë atij misioni iu vendos edhe një mekanizëm kapjejeje të butë, që do ta bëjë ankorimin më të lehtë se kapja e planifikuar për teleskopin Swift.
Opsionet janë të rëndësishme sepse, siç pranon NASA, nuk pritet asnjë zëvendësues për Hubble-n para viteve 2040, kur mund të bëhet operacional Observatori i Botëve të Banueshme (HWO). Pavarësisht teleskopit James Webb dhe atij Nancy Roman, Hubble mbetet shumë i kërkuar, me NASA-n që raporton një mbia bonim (oversubscription) prej 7 me 1. Para se të bëhej administrator i NASA-s, Jared Isaacman kishte mbrojtur një mision të SpaceX për ngritjen e Hubble-t, por ideja u refuzua përfundimisht; plane të ngjashme tani mund të nxirren sërish nga sirtari, siç njofton The Register.
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