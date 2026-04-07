NASA publikon foton e një perëndimi të Tokës nga astronautët e Artemis II
Më shumë se 57 vjet pas fotografisë së parë të një ”lindjeje të Tokësll të realizuar nga një astronaut i “Apollo 8″, pasardhësit e tyre në misionin “Artemis II” kanë fiksuar një ”perëndim të Tokës”, pas Hënës.
Fotografia u publikua sot nga NASA.
Ekuipazhi përbëhet nga astronautët amerikanë Reid Wiseman, Christina Koch dhe Victor Glover, si edhe kanadezi Jeremy Hansen.
Fotografia është realizuar dje, në momentin kur kapsula “Orion” po kryente orbitë rreth Hënës.
Pamja të kujton menjëherë foton legjendare të misionit “Apollo 8″, të realizuar më 24 dhjetor 1968 nga astronauti amerikan William Anders, gjatë fluturimit të parë të njerëzve rreth Hënës, së bashku me Frank Borman dhe Jim Lovell.
Misioni “Apollo 8” u soll rrotull Hënës 10 herë pa u ulur në të, dhe gjatë një prej orbitave, Anders fotografoi Tokën blu që ngrihej mbi horizontin e zymtë dhe të zhveshur të Hënës, një imazh që do të bëhej simbol i historisë njerëzore në hapësirë.
“Ne bëmë gjithë këtë rrugë për të eksploruar Hënën, por gjëja më e rëndësishme që zbuluam ishte Toka”, kishte deklaruar Anders pas kthimit.
Fotografia “Earthrise” konsiderohet si një nga imazhet më të rëndësishme në histori dhe në vitin 2003 u përfshi në librin e revistës ”Life” “100 fotografi që ndryshuan botën”./ /Ad.Ab./ a.jor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.