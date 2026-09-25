🌤️
Tiranë 17°C · Kryesisht kthjellët 25 Shtator 2026
S&P 500 7,734 ▲0.39%
DOW 51,761 ▲0.8%
NASDAQ 27,053 ▲0.42%
NAFTA 91.67 ▼3.11%
ARI 4,327 ▲0.67%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $83,987 ▼ -0.76% ETH $2,689 ▼ -0.12% XRP $1.5746 ▲ +3.08% SOL $121.0600 ▲ +3.3%
S&P 500 7,734 ▲0.39 % DOW 51,761 ▲0.8 % NASDAQ 27,053 ▲0.42 % NAFTA 91.67 ▼3.11 % ARI 4,327 ▲0.67 % S&P 500 7,734 ▲0.39 % DOW 51,761 ▲0.8 % NASDAQ 27,053 ▲0.42 % NAFTA 91.67 ▼3.11 % ARI 4,327 ▲0.67 %
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
25 Sht 2026
Breaking
Konflikt me sende të forta në Elbasan, vihen në pranga 4 persona Statistikat EDGE tregojnë kandidatët e papritur për çmimet e 2026 dhe për garën e Stanley Cup “Na sulmojnë përmes medias sociale”, Rama: Nuk jam avokat për t’i mbyllur ato Sandër Simoni zgjidhet kryetar i Gjykatës së Lartë Rama në New York: Shqipëria ka ndërtuar imunitetin ndaj korrupsionit, dikur nuk luftohej
Menu
Boterori

Nations League/ Gjimshiti para ndeshjes Shqipëri-Bjellorusi: Synojmë të shkojmë për herë të tretë në Europian

· 2 min lexim
Synojmë të shkojmë për herë

Në prag të sfidës së parë zyrtare ndaj Bjellorusisë, përpara mediave doli edhe kapiteni i Shqipërisë, Berat Gjimshiti.

Mbrojtësi kuqezi foli për rëndësinë e ndeshjes, pritshmëritë e skuadrës dhe objektivin në këtë start të Ligës së Kombeve.

Atmosfera:

“Besoj se e kemi gjetur skuadrën shumë mirë. Kemi pasur më tepër kohë sesa në fund të sezonit të kaluar dhe këto ditë na kanë shërbyer për t’u njohur me idetë e trajnerit dhe me lojtarët e rinj. Është një frymë shumë e mirë në Kombëtare. Rikthimi i Etritit është një gjë shumë e mirë dhe do të na japë një dorë.”

Transferimi ne Arabi:

“Ia kam hapur rrugën Asllanit (qesh). U largova me marrëveshje nga Atalanta, por nga larg nuk duket se çfarë niveli është. Është një ligë e vështirë dhe nuk është aq e thjeshtë sa duket, sidomos për mbrojtësit, sepse çdo ekip atje ka një sulmues me emër.”

Objektivi:

“Synojmë të shkojmë për herë të tretë në Europian. Ky është synimi ynë, i lojtarëve dhe i trajnerit”.

Skema:

“Kam folur shumë me trajnerin Maran gjatë kësaj kohe dhe besoj se do të luajnë ata që ai mendon se janë më të mirët për momentin. Sa do të luajmë me tre apo me katër mbrojtës, nuk është më shumë rëndësi”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu