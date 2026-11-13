NBA pezullon Marcus Smart për tre ndeshje pas grushtit ndaj Bassey
NBA pezulloi të enjten për tre ndeshje pa pagesë rojen e Houston Rockets, Marcus Smart, “për hedhjen e një grushti që bëri kontakt me fytyrën” e qendrës së Golden State Warriors, Charles Bassey, siç njofton Hoops Rumors duke cituar njoftimin e ligës. Incidenti ndodhi të mërkurën mbrëma në Houston, në fitoren 115-108 të Rockets ndaj Warriors.
Smart dhe Bassey u përplasën me fjalë me 21 sekonda të mbetura në periodën e tretë dhe, siç përshkruan Sports Illustrated, Smart hodhi një grusht me dorën e djathtë përpara se shokët e skuadrës së Warriors, Gui Santos dhe Yaxel Lendeborg, t’i ndanin. Grushti i preku hundën Bassey-t, i cili nuk u dëmtua dhe u duk i pashqetësuar, ndërsa Smart u ndëshkua me faull flagrant 2 dhe u përjashtua nga ndeshja — ai doli vetë nga fusha përpara se incidenti të shqyrtohej në video. Bassey nuk u ndëshkua gjatë ndeshjes dhe nuk mori asnjë masë as të enjten.
Trajneri i Rockets, Ime Udoka, shpjegoi pas ndeshjes se Smart ishte i pakënaqur sepse Bassey i kishte kapur bërrylin që kishte dëmtuar më herët gjatë sezonit. “Marcus tha se u ngatërruan dhe bërryli i dëmtuar iu përkul,” tha Udoka, siç e citon Sports Illustrated. “Ai i tha diçka. Bassey i tha: ‘Çfarë do të bësh?’ dhe ai e bëri.” Bassey, nga ana e tij, pranoi se e kishte provokuar Smart-in me qëllim: “E dija se do të bënte diçka. E provokova që ta bënte, sepse e dija se do të bënte diçka,” tha qendra e Warriors, duke e quajtur sjelljen e Smart-it “trimëri të rreme” dhe duke thënë se ai “nuk po përpiqej të luante, po përpiqej të qetësohej, nuk po luante basketboll”.
Pezullimi do t’i kushtojë Smart-it 125.462 dollarë nga paga e tij prej 6.064.000 dollarësh për këtë sezon, sipas Bobby Marks të ESPN, ndërsa Rockets do të marrin një kredi të variancës tatimore prej 62.731 dollarësh — Houston ishte vetëm 14.077 dollarë nën vijën e taksës së luksit përpara pezullimit, siç shënon Hoops Rumors.
Smart, 32 vjeç, i zgjedhur tri herë në formacionin mbrojtës All-Defense dhe Lojtari Mbrojtës i Vitit në 2022, po luan sezonin e tij të parë me Rockets pas nënshkrimit të një kontrate dyvjeçare prej 12,4 milionë dollarësh në korrik. Ai po mesatarizon 8,3 pikë dhe 2,6 kërcime për ndeshje, me 44% saktësi nga fusha dhe 40% për trepikësha, dhe muajin e kaluar humbi tre ndeshje për shkak të një tendosjeje në parakrahun e majtë.
Pezullimi fillon të premten, kur Utah Jazz viziton Houstonin në NBA Cup, dhe Smart do të mungojë edhe të dielën në Washington ndaj Wizards dhe të hënën në Miami ndaj Heat, siç njofton theScore. Rockets, me bilanc 9-3 dhe në vendin e tretë në Perëndim, pritet t’u japin më shumë minuta Reed Sheppard — i cili shënoi 13 pikë në 20 minuta të mërkurën — dhe Bogdan Bogdanović, ndërsa pikëroja titullar Fred VanVleet nuk ka luajtur ende në ndeshje të njëpasnjëshme pas dëmtimit në gju që i kushtoi gjithë sezonin e kaluar. Warriors dhe Rockets do të përballen sërish më 30 dhjetor në San Francisco.
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