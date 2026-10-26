Ndalet në Merdare një i dyshuar për krime lufte kundër popullsisë civile
Një person u ndalua më 25 tetor në pikëkalimin kufitar në Merdare, nën dyshimin për përfshirje në krime lufte kundër popullsisë civile në Prishtinë gjatë vitit 1999; pas intervistimit, me vendim të prokurorit, ai u lirua në procedurë të rregullt.
Një person nga Kosova është ndaluar më 25 tetor në Pikëkalimin Kufitar në Merdare, nën dyshimin për përfshirje në krime lufte kundër popullsisë civile gjatë vitit 1999, siç njofton Telegrafi.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti lidhet me dyshimet për krime lufte të kryera në Prishtinë, gjatë vitit 1999.
Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, i dyshuari është liruar dhe rasti do të vazhdojë të trajtohet në procedurë të rregullt, raporton Telegrafi.
Policia nuk ka dhënë detaje të tjera për identitetin e të ndaluarit apo për rrethanat konkrete të rastit, ndërsa hetimet dhe veprimet procedurale për këtë çështje mbeten në kompetencë të organeve të drejtësisë.
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