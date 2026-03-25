Ndërmjetësimi SHBA-Iran: Cilat janë kërkesat e secilës palë – dhe a është e mundur një marrëveshje?
Të dërguarit e Trump i kanë dërguar Iranit një plan armëpushimi prej 15 pikash nëpërmjet Pakistanit. Por Teherani ka kushtet e veta.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka lëshuar një plan 15 pikash që përmban kërkesa dhe oferta SHBA-Izrael për t’i dhënë fund luftës së vazhdueshme kundër Iranit, ka konfirmuar Al Jazeera.
Plani i është dorëzuar Iranit nëpërmjet Pakistanit, i cili deklaroi këtë javë se është gati të presë bisedime paqeje.
Trump ka thënë se Uashingtoni dhe Teherani kanë pasur “biseda shumë të mira dhe produktive” që synojnë t’i japin fund luftës këtë javë. Megjithatë, Irani ka mohuar vazhdimisht se po zhvillon bisedime me SHBA-në. Në përgjigje të pretendimit të Trump, udhëheqësit iranianë thanë se SHBA-të po “negociojnë me veten”.
Lufta, të cilën SHBA-të dhe Izraeli e nisën më 28 shkurt, ndërsa negociatat me Iranin ishin në vazhdim, ka pasur një kosto të lartë, duke trazuar tregjet e energjisë dhe të aksioneve në mbarë botën, duke ndërprerë transportin detar dhe duke rezultuar në viktima në të gjithë Lindjen e Mesme.
Që nga e marta, 1,500 njerëz janë vrarë vetëm në Iran dhe 18,551 janë plagosur, sipas shifrave zyrtare nga Ministria iraniane e Shëndetësisë.
Ditë pasi SHBA-të dhe Izraeli filluan sulmet ndaj Iranit, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) i vendit njoftoi se Ngushtica e Hormuzit ishte e mbyllur për transportin detar. Që atëherë ka filluar të lejojë kalimin e një numri të vogël anijesh të miratuara – kryesisht me flamur indian, pakistanez dhe kinez.
Kjo, e kombinuar me sulmet iraniane ndaj aseteve ushtarake amerikane dhe infrastrukturës energjetike në rajonin e Gjirit, i çoi çmimet e naftës mbi 100 dollarë për fuçi, krahasuar me çmimin e naftës së papërpunuar Brent para luftës – pikën referuese ndërkombëtare – prej rreth 65 dollarësh.
Pasi raportet për planin 15-pikësh të armëpushimit të administratës Trump u shfaqën të mërkurën, çmimet globale të aksioneve u rritën pak, ndërsa çmimet e naftës ranë. Por vëzhguesit thonë se është shumë e qartë nëse bisedimet po zhvillohen fare dhe – nëse po – nëse të dy palët mund të negociojnë me sukses kur kërkesat e tyre për t’i dhënë fund luftës mbeten kaq larg njëra-tjetrës.
Ja çfarë dimë për atë që dëshiron secila palë.
Çfarë përmban plani 15-pikësh i SHBA-së?
Al Jazeera, si dhe mediat amerikane dhe izraelite, kanë raportuar se SHBA-të i dërguan Iranit një plan paqeje prej 15 pikash, i cili përfshin një armëpushim njëmujor ndërsa të dy palët negociojnë kushtet për t’i dhënë fund luftës, nëpërmjet Pakistanit.
Kuptohet që Pakistani, Egjipti dhe Turqia kanë bërë presion për një takim paqeje midis SHBA-së dhe Iranit në kryeqytetin e Pakistanit, Islamabad, që do të mbahet të enjten, raportoi John Hendren i Al Jazeera nga Uashingtoni.
“Ndërsa administrata amerikane po përgatitet për bisedime paqeje, ajo po përgatitet edhe për luftë”, tha Hendren, duke iu referuar vendosjes së pritur të deri në 3,000 trupave amerikane nga Divizioni i 82-të Ajror në Lindjen e Mesme.
Asnjë nga palët e përfshira – SHBA-ja, Irani, Izraeli apo vendet ndërmjetëse – nuk i kanë konfirmuar detajet e planit 15-pikësh. Por Kanali 12 i Izraelit publikoi ato që i quajti përbërës të planit. Shumë nga propozimet përputhen me atë që administrata Trump ka folur më parë.
Disa elementë kryesorë thuhet se përfshijnë:
Një armëpushim 30-ditor.
Çmontimin e objekteve bërthamore të Iranit në Natanz, Isfahan dhe Fordow.
Një angazhim të përhershëm nga Irani për të mos zhvilluar kurrë armë bërthamore.
Dorëzimin e rezervave të uraniumit të pasuruar tashmë të Iranit te Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) dhe një angazhim nga Irani për të lejuar IAEA-n të monitorojë të gjithë elementët e infrastrukturës bërthamore të mbetur të vendit. Irani gjithashtu nuk duhet të pasurojë më uranium brenda vendit.
Kufizime në rrezen dhe numrin e raketave të Iranit.
Përfundimin e mbështetjes së Iranit për përfaqësuesit rajonalë.
Përfundimin e sulmeve iraniane në objektet rajonale të energjisë.
Rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Heqja e të gjitha sanksioneve të vendosura ndaj Iranit, së bashku me përfundimin e mekanizmit të OKB-së që lejon rivendosjen e sanksioneve.
Sigurimi i mbështetjes së SHBA-së për prodhimin e energjisë elektrike në centralin bërthamor civil të Bushehrit në Iran.
Nuk është e qartë se deri në çfarë mase Izraeli miraton bisedimet e SHBA-së me Iranin. Të mërkurën, Nida Ibrahim e Al Jazeera tha se “pas dyerve të mbyllura”, Izraeli pajtohet me 15 pikat e paraqitura nga SHBA-të, por “shqetësohet se sa kompromis do të bëjë Presidenti Trump për ta arritur atë”.
“Ata kanë frikë se këto 15 pika mund të shërbejnë si një kornizë për një negociatë të mundshme dhe se një armëpushim njëmujor mund t’i paraprijë kësaj… kështu që Presidenti Trump mund të pranojë që disa nga pikat e tij do të bien dakord [por] jo të gjitha”, raportoi Ibrahim.
Si kanë ndryshuar kërkesat e SHBA-së që nga fillimi i luftës?
Disa – të tilla si ato që lidhen me programin bërthamor të Iranit – janë të njëjta.
Gjatë luftës 12-ditore midis Iranit dhe Izraelit në qershor 2025, SHBA-të sulmuan centralet bërthamore të Natanzit, Isfahanit dhe Fordovit. Këto janë..objekte pasurimi, ku uraniumi mund të pasurohet në nivele të afta – në teori – për të prodhuar bomba atomike.
Sipas kushteve të Planit të Përbashkët Gjithëpërfshirës të Veprimit (JCPOA), të cilin Irani e miratoi me kombe të tjera në vitin 2015, ai ishte zotuar tashmë të mos pasuronte uranium përtej niveleve të përdorimit civil dhe i nënshtrohej inspektimeve periodike. Megjithatë, Trump tërhoqi në mënyrë të njëanshme SHBA-në nga ajo marrëveshje tre vjet më vonë.
Bushehr, termocentrali për të cilin SHBA-të thonë se do të ofrojnë ndihmë në planin e tyre 15-pikësh – ndodhet rreth 750 km (465 milje) në jug të Teheranit. Është i vetmi termocentral bërthamor komercial i Iranit. Ai funksionon me uranium të prodhuar në Rusi.
Synime të tjera të SHBA-së duket se kanë ndryshuar gjatë rrjedhës së luftës. Ndërsa SHBA-të dhe Izraeli u përqendruan në programin bërthamor të Iranit gjatë luftës 12-ditore të vitit të kaluar, ato kanë shtyrë për ndryshimin e regjimit në Iran gjatë luftës aktuale.
Në ditën e parë të luftës së vazhdueshme më 28 shkurt, media shtetërore iraniane konfirmoi se Udhëheqësi Suprem Ajatollah Ali Khamenei ishte vrarë në zyrën e tij në Teheran.
Një javë më vonë, Mojtaba Khamenei, djali i dytë i Khameneit, u zgjodh si udhëheqësi i ri suprem i Iranit, një vendim me të cilin Uashingtoni nuk ishte i kënaqur.
Pasi u emërua udhëheqësi i ri suprem, Trump i tha NBC News: “Mendoj se ata bënë një gabim të madh. Nuk e di nëse do të zgjasë. Mendoj se ata bënë një gabim.”
Megjithatë, nuk ka asnjë referencë për ndryshimin e regjimit në planin e raportuar prej 15 pikash.
Si ka reaguar Irani?
Udhëheqësit iranianë kanë pohuar se nuk po zhvillohen fare negociata midis Uashingtonit dhe Teheranit.
Udhëheqja ushtarake e Iranit thotë se nuk mund të negociojë me SHBA-në, e cila e ka sulmuar Iranin dy herë gjatë negociatave të vazhdueshme gjatë dy viteve të fundit.
“A ka arritur niveli i luftës suaj të brendshme në fazën ku ju [Trump] negocioni me veten?” tha të mërkurën në televizionin shtetëror iranian Ebrahim Zolfaqari, zëdhënësi kryesor i komandës së përbashkët ushtarake të Iranit, duke tallur presidentin e SHBA-së.
“Njerëz si ne nuk mund të shkojnë kurrë mirë me njerëz si ju.”
“Siç e kemi thënë gjithmonë… askush si ne nuk do të bëjë një marrëveshje me ju. Jo tani. Asnjëherë.”
Irani dhe Izraeli vazhduan të shkëmbejnë sulme të mërkurën.
Cilat janë kërkesat e Iranit për t’i dhënë fund luftës?
Ndërsa IRGC e Iranit e ka bërë të qartë se nuk dëshiron të negociojë me SHBA-në, Irani ka disa kushte për paqe. Më 11 mars, Presidenti iranian Masoud Pezeshkian paraqiti kushtet iraniane për t’i dhënë fund luftës.
Në një postim X, Pezeshkian shkroi se kishte folur me homologët e tij në Rusi dhe Pakistan dhe kishte riafirmuar “angazhimin e Iranit për paqe”.
Pezeshkian shkroi: “E vetmja mënyrë për t’i dhënë fund kësaj lufte – të ndezur nga regjimi sionist dhe SHBA-ja – është njohja e të drejtave legjitime të Iranit, pagesa e dëmshpërblimeve dhe garancitë e forta ndërkombëtare kundër agresionit të ardhshëm.”
Kuptohet që Irani do të donte gjithashtu që të hiqen të gjitha sanksionet kundër tij.
Për më tepër, televizioni shtetëror iranian Press TV citoi një zyrtar iranian të thoshte gjatë fundjavës se Teherani po kërkonte mbylljen e të gjitha bazave ushtarake amerikane në rajon dhe një mekanizëm të ri ligjor për të kontrolluar tranzitin përmes Ngushticës së Hormuzit që formalizon dominimin e saj de facto mbi rrugën ujore.
Megjithatë, lufta ka nxjerrë në pah disa dallime midis IRGC-së dhe udhëheqjes politike të Iranit, tha Zeidon Alkinani i Universitetit Georgetown të Katarit për Al Jazeera në fillim të këtij muaji.
Nën presion ekonomik dhe politik, Pezeshkian ka treguar njëfarë gatishmërie për të negociuar përfundimin e luftës nëse përmbushen kërkesat e Iranit, tha Alkinani. Megjithatë, shtoi ai, kjo është një luftë ekzistenciale për IRGC-në dhe forca duket e gatshme të luftojë deri në fund për të siguruar që SHBA-të dhe Izraeli të mos e sulmojnë më kurrë Iranin.
“Këto dallime dhe përçarje [midis IRGC-së dhe udhëheqësve politikë] kanë ekzistuar gjithmonë edhe para kësaj lufte, por tani mund t’i vërejmë më shumë, duke pasur parasysh faktin se IRGC beson se ka të drejtë të marrë vendin e parë në udhëheqjen e kësaj lufte rajonale, prandaj shumë nga deklaratat dhe qëndrimet janë në kundërshtim me ato zyrtare nga Pezeshkian”, tha Alkinani.
A mund të zhvillohen negociata dhe në çfarë do të përqendrohen ato?
Disa vëzhgues besojnë se Irani mund të jetë i gatshëm të flasë në një nivel të kufizuar.
Duke cituar një burim iranian të paidentifikuar, transmetuesi amerikan CNN raportoi të martën se kishte pasur “hapësirë” midis SHBA-së dhe Iranit në vend të “negociatave të plota”.
Burimi shtoi se Irani ishte i gatshëm të dëgjonte propozime “të qëndrueshme” për t’i dhënë fund konfliktit.
“Irani është i gatshëm të ofrojë të gjitha garancitë e nevojshme se nuk do të zhvillojë kurrë armë bërthamore, por ka të drejtë për përdorim paqësor të teknologjisë bërthamore”, citoi CNN burimin, i cili shtoi gjithashtu se sanksionet duhet të hiqen nga Irani.
Irani është një nga vendet më të sanksionuara në botë.
Në vitin 1979, pasi shahu i Iranit, i mbështetur nga SHBA-të, u rrëzua nga një revolucion islamik i udhëhequr nga Ajatollah Ruhollah Khomeini, i cili ishte kthyer në mërgim, vendi u bë republikë islamike pas një referendumi dhe SHBA-të vendosën sanksionet e para
pas krizës së pengjeve në ambasadën e Teheranit.
Kjo ka ndikuar në të ardhurat, të ardhurat nga nafta dhe aviacionin në vend.
Ekspertët mendojnë se negociatat janë të besueshme, prandaj, pasi presioni mbi Trump po rritet për t’i dhënë fund luftës. Megjithatë, ata janë të kujdesshëm në bërjen e parashikimeve nëse ato mund të kenë sukses.
“Do ta vlerësoja mundësinë e bisedimeve në 60 përqind për disa arsye,” tha ekonomisti iraniano-amerikan Nader Habibi për Al Jazeera të martën.
Habibi shpjegoi se kostot e luftës kanë qenë të larta për të gjitha palët. Trump përballet me presion për të përmbajtur luftën nga vendet e Gjirit, të cilat kanë vuajtur sulme iraniane dhe nga partnerët kryesorë ekonomikë për shkak të efektit në çmimet e energjisë dhe tregjet e aksioneve.
Ai gjithashtu përballet me presion nga votuesit, të cilët do të duhet t’i qetësojë përpara zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA në nëntor të këtij viti. Sondazhet e opinionit kanë sugjeruar vazhdimisht se shumica e amerikanëve nuk e mbështesin luftën kundër Iranit.
Përveçse kanë pësuar viktima dhe përçarje të mëdha në vend, udhëheqësit iranianë po përballen gjithashtu me presion nga fqinjët e tyre për të ndaluar sulmet ndaj territorit dhe infrastrukturës energjetike në rajon.
Habibi shtoi se disa vende ndërmjetëse, si Egjipti, Arabia Saudite, Pakistani dhe Turqia, kanë qenë në gjendje të krijojnë kanale komunikimi me zyrtarët iranianë. Kjo i hap rrugën negociatave, tha ai.
“Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara prisnin një luftë të shkurtër me një rrugë drejt rrëzimit të regjimit. Tani ata po rishikojnë pritjet e tyre dhe janë të vetëdijshëm për koston e lartë të një lufte të zgjatur në të cilën Irani është në gjendje të godasë objektiva në Izrael.”
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.