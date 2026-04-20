S&P 500 7,101 ▼0.35%
DOW 49,371 ▼0.16%
NASDAQ 24,381 ▼0.36%
NAFTA 87.08 ▲5.44%
ARI 4,831 ▼0.99%
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $76,251 ▲ +1.7% ETH $2,328 ▲ +1.32% XRP $1.4293 ▲ +0.7% SOL $85.8400 ▲ +0.66%
Ndërpritet përkohësisht uji në Vlorë, shkak punimet në rrjetin e ujësjellësit

· 2 min lexim

Ujësjellës Kanalizime Vlorë ka njoftuar për një ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë në Vlorë, e cila do të ndodhë ditën e martë, më 21 prill, për shkak të punimeve në rrjetin e ujësjellësit.

Ndërhyrja lidhet me procesin e lidhjes së rrjetit të ri me atë ekzistues dhe pritet të ndikojë në disa zona të qytetit, veçanërisht në pjesën bregdetare.

Njoftimi i plotë:

Ditën e martë, më 21 prill, në qytetin e Vlorës do të kryhen punime për lidhjen e rrjetit të ri të ujësjellësit me atë ekzistues në disa zona, përfshirë rrugët “Pelivan Leskaj”, “Riza Salati” dhe segmentet e “Transballkanikes”, si dhe lagjet “10 Korriku”, “24 Maji” dhe “Kushtrimi”.

Si pasojë e ndërhyrjeve, do të bëhet stakim i detyruar i stacionit kryesor, duke sjellë ndërprerje të furnizimit me ujë në zonën bregdetare, përfshirë “Ujin e Ftohtë”, “Lungomaren”, “10 Korrikun”, “Kalanë” dhe “Jonufrën”.

Ndërkohë, pjesa tjetër e qytetit do të ketë mungesë uji vetëm gjatë orëve të pasdites. Furnizimi pritet të rikthehet në normalitet mëngjesin e së mërkurës.

Autoritetet kërkojnë mirëkuptimin e qytetarëve për shqetësimin e përkohshëm.

Lexo Gjithashtu