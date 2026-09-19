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Kronika

Ndryshojnë rregullat për zhdoganimin e makinave, kilometrat do të ndikojnë në vlerën e automjetit

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do të

Administrata Doganore Shqiptare ka miratuar dhe publikuar manualin e ri për procedurën e vlerësimit gjatë zhdoganimit të automjeteve që importohen në Shqipëri. Ky udhëzues i ri synon të garantojë një vlerësim sa më real, të drejtë dhe transparent, duke përputhur vlerën doganore me karakteristikat reale të mjetit në momentin e zhdoganimit.

Sipas rregullave të reja të bëra publike nga Dogana, përcaktimi i vlerës së automjeteve mbështetet në një shkallëzim të qartë metodologjik. Metoda e parë dhe kryesore e vlerësimit mbetet metoda e vlerës së transaksionit. Kjo formë bazohet drejtpërdrejt në dokumentacionin e paraqitur nga importuesi, konkretisht te fatura e blerjes dhe konfirmimi bankar i pagesës.
Në rastet kur kushtet ligjore nuk lejojnë përcaktimin e vlerës përmes transaksionit fillestar, Administrata Doganore do të kalojë në zbatimin e shkallëzuar të metodave të tjera, sipas një rendi rigoroz të përcaktuar nga 1 deri në 5.
Vetëm kur asnjë prej këtyre metodave nuk mund të zbatohet, autoritetet do të përdorin të dhëna si mjet mbështetës, duke iu referuar çmimeve reale të publikuara online dhe në buletine të specializuara të përcaktuara në manual.

Një nga risitë më të rëndësishme që sjell ky manual është përfshirja e kilometrave të përshkuara si element i drejtpërdrejtë në përcaktimin e vlerës së automjetit, e cila do të llogaritet krahas të dhënave të tjera teknike të mjetit.
Megjithatë, Administrata Doganore ka sqaruar qytetarët dhe bizneset se rregullat e reja nuk prekin çdo kategori mjetesh. Sipas njoftimit zyrtar, manuali i ri nuk sjell asnjë ndryshim në mënyrën e vlerësimit për të gjitha automjetet që janë prodhuar më shumë se 10 vjet përpara vitit aktual, për të cilat do të vijohet me praktikën e deritanishme.

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