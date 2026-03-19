☁️
Tiranë 8°C · Vranët 19 March 2026
S&P 500 6,625 ▼1.36%
DOW 46,225 ▼1.63%
NASDAQ 22,152 ▼1.46%
NAFTA 98.18 ▲2.85%
ARI 4,850 ▼0.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761
₿ CRYPTO
BTC $71,174 ▼ -4.15% ETH $2,199 ▼ -5.74% XRP $1.4622 ▼ -4.09% SOL $90.2400 ▼ -4.88%
S&P 500 6,625 ▼1.36 % DOW 46,225 ▼1.63 % NASDAQ 22,152 ▼1.46 % NAFTA 98.18 ▲2.85 % ARI 4,850 ▼0.94 % S&P 500 6,625 ▼1.36 % DOW 46,225 ▼1.63 % NASDAQ 22,152 ▼1.46 % NAFTA 98.18 ▲2.85 % ARI 4,850 ▼0.94 %
EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761 EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761
19 Mar 2026
Breaking
Menu
Boterori

Në Brazil e konfirmojnë, Neymar i përfshirë në listën paraprake të Ancelotti për dy miqësoret e marsit

· 1 min lexim

Ëndrra duket se po bëhet realitet. Neymar Jr. po i afrohet me shpejtësi një rikthimi në ekipin kombëtar të Brazilit të drejtuar nga trajneri Carlo Ancelotti.

Sipas disa burimeve në Amerikën e Jugut, sulmuesi i ekipit të Santos është përzgjedhur paraprakisht për ndeshjet miqësore kundër Francës dhe Kroacisë, të planifikuara për më 26 dhe 31 të këtij muaji në Amerikë.

Kjo do të shënonte rikthimin e O’Ney në ekipin kombëtar brazilian pas më shumë se tre vitesh mungesë. Gjithsesi, skuadra e plotë do të shpallet zyrtarisht të hënën e ardhshme.

Ish-lojtari i Barcelonës dhe PSG-së ka vetëm një qëllim: të përfshihet në skuadrën e Ancelotti për Kupën e Botës këtë verë. Dëmtimi i Rodrygo, që ka humbur botërorin, mund t’i hapë një derë Neymar.

 

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

