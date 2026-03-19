Në Brazil e konfirmojnë, Neymar i përfshirë në listën paraprake të Ancelotti për dy miqësoret e marsit
Ëndrra duket se po bëhet realitet. Neymar Jr. po i afrohet me shpejtësi një rikthimi në ekipin kombëtar të Brazilit të drejtuar nga trajneri Carlo Ancelotti.
Sipas disa burimeve në Amerikën e Jugut, sulmuesi i ekipit të Santos është përzgjedhur paraprakisht për ndeshjet miqësore kundër Francës dhe Kroacisë, të planifikuara për më 26 dhe 31 të këtij muaji në Amerikë.
Kjo do të shënonte rikthimin e O’Ney në ekipin kombëtar brazilian pas më shumë se tre vitesh mungesë. Gjithsesi, skuadra e plotë do të shpallet zyrtarisht të hënën e ardhshme.
Ish-lojtari i Barcelonës dhe PSG-së ka vetëm një qëllim: të përfshihet në skuadrën e Ancelotti për Kupën e Botës këtë verë. Dëmtimi i Rodrygo, që ka humbur botërorin, mund t’i hapë një derë Neymar.
