Nea Ionia: 35-vjeçari kafshon dhe i këput veshin drejtueses së taksisë pas sherrit për pagesën
Ngjarja rreth orës 01:10 të së dielës në rrugën Demirdeşiou; drejtuesja 54-vjeçare po kurohet në spitalin "Elpis", agresori u arrestua nga policia
Në orët e para të së dielës, rreth orës 01:10, në rrugën Demirdeşiou në Nea Ionia ndodhi një sulm tronditës: një pasagjer 35-vjeçar sulmoi drejtuesen 54-vjeçare të taksisë, pasi kishte hipur në mjet në Kipseli, siç raporton newsit.gr.
Shkaku i sherrit ishte aparati i pagesës (POS) që nuk funksiononte. Pasagjeri, sipas drejtueses, e kafshoi në fytyrë dhe në veshin e djathtë, duke i shkëputur një pjesë të veshit — ajo thotë se dëgjoi një “kërk” në momentin e sulmit, shkruan newsit.gr.
Gruaja arriti të dalë nga taksia dhe të kërkojë ndihmë. Një kalimtar ndërhyri dhe e mbajti agresorin derisa mbërriti policia. EKAB e dërgoi drejtuesen në spitalin “Elpis”, ku po kurohet për plagët e rënda.
Policia e njësisë DIAS e arrestoi 35-vjeçarin dhe e dërgoi në Komisariatin e Nea Ionias. Ndaj tij është ngritur dosje për plagosje të rëndë trupore dhe kërcënim, dhe ai pritet të dalë para prokurorit. Drejtuesja e taksisë, në rrëfimin e saj, i bëri thirrje Ministrisë së Transportit që të marrë masa sigurie për punonjësit e këtij profesioni, sipas Hellasjournal.
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