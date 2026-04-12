Nga mister në shkencë: Çfarë fshihet pas “Piramidës” së Antarktidës
Një formacion malor në Antarktidë, i përshkruar shpesh si një “piramidë gjigante rreth 2 kilometra e gjerë”, ka rikthyer debatet mbi ekzistencën e strukturave të panjohura në kontinentin e akullt, sipas “Adventure Life”.
Megjithatë, ekspertët dhe studimet gjeologjike konfirmojnë se bëhet fjalë për një fenomen plotësisht natyror.
Çfarë është “piramida” në të vërtetë?
Sipas analizave të publikuara nga burime shkencore dhe gjeologë ndërkombëtarë, struktura ndodhet në vargmalin Ellsworth dhe është një “nunatak”– një majë mali që del mbi shtresat e akullit.
Këto formacione krijohen gjatë miliona viteve nga, erozioni akullnajor; ciklet e ngrirjes dhe shkrirjes; veprimi i erës dhe temperaturave ekstreme.
Këto procese krijojnë faqe të pjerrëta dhe kënde të mprehta që i japin malit një formë piramidale.
Kush e ka studiuar këtë fenomen?
Formacioni është zbuluar prej dekadash dhe është vëzhguar që nga ekspeditat britanike të fillimit të shekullit XX.
Studimet dhe interpretimet moderne janë kryer nga gjeologë dhe institucione kërkimore ndërkombëtare, përfshirë studiues si Dr. Mitch Darcy nga Qendra Gjermane për Gjeoshkencat, i cili thekson se forma është rezultat i proceseve natyrore.
Analizat bazohen në imazhe satelitore, studime të terrenit dhe njohuritë e përgjithshme të gjeomorfologjisë së akullnajave.
Pse duket si piramidë?
Shpjegimi lidhet edhe me fenomenin psikologjik të quajtur “pareidolia” – prirja e trurit për të parë forma të njohura (si piramidat egjiptiane) në objekte natyrore.
Teoritë konspirative hidhen poshtë
Pretendimet se këto struktura janë të ndërtuara nga qytetërime të lashta ose nga jashtëtokësorë, nuk mbështeten nga asnjë provë shkencore.
Antarktida ka qenë e mbuluar nga akulli për miliona vite dhe nuk ka dëshmi për prani të hershme njerëzore në këtë rajon.
“Piramida” e pretenduar në Antarktidë nuk është një zbulim i ri dhe as një strukturë artificiale.
Ajo është një shembull i fuqisë së proceseve natyrore që, përmes erozionit dhe klimës ekstreme, krijojnë forma gjeometrike që mund të duken të pazakonta – por janë plotësisht natyrore. //a.i/
