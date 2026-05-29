Nga Saranda në Gjirokastër, rrjeti kriminal dhe roli i tre ish-policëve në skemë
29 maj 2026 – Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim tre ish-punonjës të Policisë së Shtetit, të akuzuar për përfshirje dhe bashkëpunim me grupe të strukturuara kriminale në trafikun dhe kultivimin e lëndëve narkotike.
Sipas SPAK, dy nga të pandehurit akuzohen për trafikim dhe kultivim të lëndëve narkotike në kuadër të grupeve të strukturuara kriminale, si dhe për pjesëmarrje në organizata kriminale dhe shpërdorim detyre.
Ndërsa i treti akuzohet për shpërdorim detyre.
Nga hetimet ka rezultuar se gjatë periudhës 2019-2021 në zonën e Sarandës dhe Tepelenë-Gjirokastër kanë vepruar dy grupe të strukturuara kriminale të përfshira në kultivimin dhe trafikimin e kanabisit drejt Greqisë.
SPAK thotë se këto grupe kishin role të ndara për sigurimin, transportin dhe trafikimin e lëndëve narkotike.
Mësohet po ashtu edhe një rast trafikimi më 7 mars 2020 në pikën kufitare të Qafë Botës, ku u sekuestrua një sasi e madhe kanabisi prej mbi 1 ton e 144 kg, si dhe produkte të përpunuara të kanabisit, me vlerë rreth 1.7 milion euro.
SPAK thekson se gjatë hetimeve janë konstatuar edhe lidhje mes anëtarëve të grupeve kriminale dhe punonjësve të Policisë së Shtetit, të cilët dyshohet se kanë ndihmuar aktivitetin kriminal përmes informacionit dhe mosveprimit. Sipas prokurorisë, ish-policët e përfshirë, në kundërshtim me detyrën, kanë dështuar të parandalojnë veprimtarinë kriminale dhe në disa raste kanë ofruar mbështetje për grupet e strukturuara, duke cenuar funksionimin e rregullt të policisë dhe besimin e publikut.
