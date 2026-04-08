Tiranë 11°C · Kthjellët 08 April 2026
S&P 500 6,783 ▲2.51%
DOW 47,910 ▲2.85%
NASDAQ 22,635 ▲2.8%
NAFTA 96.40 ▼14.65%
ARI 4,756 ▲1.51%
EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132 EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132
BTC $71,453 ▲ +2.88% ETH $2,215 ▲ +4.52% XRP $1.3525 ▲ +2.59% SOL $83.2800 ▲ +1.7%
S&P 500 6,783 ▲2.51 % DOW 47,910 ▲2.85 % NASDAQ 22,635 ▲2.8 % NAFTA 96.40 ▼14.65 % ARI 4,756 ▲1.51 % S&P 500 6,783 ▲2.51 % DOW 47,910 ▲2.85 % NASDAQ 22,635 ▲2.8 % NAFTA 96.40 ▼14.65 % ARI 4,756 ▲1.51 %
EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132 EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132
08 Apr 2026
Kupa e Shqipërisë :Nuk ka fitues në Rrogozhinë, kualifikimi vendoset në "Elbasan Arena" Dinamo e Vllaznia, "paqe" në gjysmëfinalen e parë të Kupës MAGAmorali Një fitore si ajo e Trump Ngushtimi i hyrjes së portit, deputeti i PD në Durrës: Vendim antishqiptar, krijon probleme…
Ngushtimi i hyrjes së portit, deputeti i PD në Durrës: Vendim antishqiptar, krijon probleme…

Vendimi i Autoritetit Portual Durrës për të ngushtuar hyrjen numër 4 të portit, në afërsi të Urës së Dajlanit, nga 6 në 3 korsi, për shkak të punimeve për projektin “Marina dhe Jahtet e Durrësit”, është kundërshtuar nga Partia Demokratike.

Për deputetin Igli Cara, përgjysmimi i kapaciteteve të hyrje-daljeve është një akt i paprecedentë dhe, sipas tij, kjo do të ndikojë negativisht, shkruan A2CNN.

“Do të krijojë pengesa të mëdha edhe në trafik, imagjinoni periudhën e pikut në verë. Imagjinoni pak kur të jetë e përgjysmuar”, tha Cara.

Deputeti demokrat kërkoi që ky projekt të ndalojë, pasi, siç tha, nuk i shërben qytetarëve.

“Unë nuk kam fjalë, por vetëm mund të them që është veprim antishqiptar. Do të rriten kostot, do të rritet koha e përpunimit të mjeteve dhe pyetja që bëjnë është kujt i shërben. Por si ka mundësi që vetëm për të bërë një pallat përgjysmohet fluksi i transportit të mallrave në Durrës?”, tha deputeti Cara.

Ndërkohë, Autoriteti Portual Durrës, në një njoftim për mediat, bën me dije se këto ndërhyrje janë pjesë e fazës së parë të zhvillimit infrastrukturor dhe përfshijnë gjithashtu rehabilitimin e aksit rrugor të dëmtuar, si dhe rikualifikimin e portës në një vendndodhje të re.

