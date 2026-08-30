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Sporti

Nico Gonzalez dhe Koopmeiners, Juventusi me pikë të plota

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Juventusi mban ritmin dhe i përgjigjet Milanit. Në javën e dytë të Serie A, bardhezinjtë mposhtën Parmën 2-0. Loja e ekipit vendas në pjesën e parë ishte e pafrytshme, me Conceiçao që goditi shtyllën.

Në pjesën e dytë, Nico Gonzalez zgjidhi problemin me një gjuajtje nga distanca me të majtën që u devijua nga Troilo në minutën e 62-të. Vicario gjithashtu luajti një rol kyç me pritje të shkëlqyera, përpara se Koopmeiners të dyfishonte epërsinë në minutën e 88-të.

Juventusi barazohet me Milanin me pikë të plota(2 ndeshje, 6 pikë), një humbje e dytë për Parmën.

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