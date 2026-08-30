Shqipëria drejt anëtarësimit në Organizatën e Bashkëpunimit Digjital
Këshilli me qender ne Riad te Arabise Saudite ka miratuar kandidaturat e Shqiperise, Azerbajxhanit, Kazakistanit, Kenias, Libanit, Palestinës, Sirisë dhe Zambias. Me përfundimin e procedurave, numri i vendeve anëtare pritet të rritet nga 16 në 24
Shqipëria është një nga tetë vendet që kanë marrë miratimin për t’u anëtarësuar në Organizatën e Bashkëpunimit Digjital (DCO), një organizatë ndërkombëtare që synon bashkëpunimin mes shteteve në ekonominë digjitale, inteligjencën artificiale, qarkullimin ndërkufitar të të dhënave dhe tregtinë elektronike.
Lajmi është publikuar sot, më 29 gusht 2026, nga Arab News, duke iu referuar Agjencisë Saudite të Shtypit, ndërsa vendimi konfirmohet edhe nga vetë DCO.
Këshilli i DCO-së ka miratuar kandidaturat e Albania, Azerbajxhanit, Kazakistanit, Kenias, Libanit, Palestinës, Sirisë dhe Zambias. Me përfundimin e procedurave, numri i vendeve anëtare pritet të rritet nga 16 në 24, duke krijuar një hapësirë bashkëpunimi që përfaqëson rreth 980 milionë banorë, ose afërsisht 12 për qind të popullsisë së botës.
Miratimi nuk do të thotë se Shqipëria është bërë automatikisht anëtare e plotë. Për këtë duhet të përfundojnë procedurat formale të anëtarësimit, përfshirë nënshkrimin, miratimin dhe ratifikimin e Kartës së DCO-së sipas procedurave ligjore shqiptare.
Organizata e Bashkëpunimit Digjital u krijua në vitin 2020 dhe e ka selinë në Riad. Ajo përqendrohet te zhvillimi i ekonomisë digjitale dhe bashkëpunimi ndërkombëtar në fusha që po marrin rëndësi gjithnjë e më të madhe, si qeverisja e inteligjencës artificiale, infrastruktura publike digjitale, aftësitë digjitale, kompanitë startup, lëvizja ndërkufitare e të dhënave dhe matja e ekonomisë digjitale.
Për Shqipërinë, anëtarësimi ka një rëndësi të veçantë edhe gjeografike. DCO thekson se zgjerimi i ri do ta çojë organizatën për herë të parë në Ballkanin Perëndimor, ndërsa njëkohësisht do të zgjerohet në Kaukaz dhe Azinë Qendrore. Shqipëria do të jetë kështu një nga vendet që i hap organizatës një hapësirë të re evropiane bashkëpunimi.
Sekretarja e Përgjithshme e DCO-së, Deemah Al-Yahya, e lidhi zgjerimin pikërisht me ndryshimet që po ndodhin në ekonominë botërore. Sipas saj, rregullat për të dhënat, inteligjencën artificiale dhe tregtinë ndërkufitare po përcaktohen tani dhe vendet që marrin pjesë në këtë proces kanë mundësi të ndikojnë në mënyrën se si ato do të ndërtohen.
Për Shqipërinë, kjo mund të krijojë mundësi për bashkëpunim në ndërtimin e politikave digjitale, partneritete publike-private, zhvillimin e startup-eve dhe harmonizimin e rregullave për inteligjencën artificiale dhe ekonominë digjitale.
Anëtarësimi merr rëndësi edhe për faktin se Shqipëria po avancon drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe një pjesë gjithnjë e më e madhe e legjislacionit ekonomik dhe administrativ të vendit lidhet me standardet digjitale, sigurinë e të dhënave dhe përdorimin e inteligjencës artificiale.
DCO po zbaton aktualisht strategjinë e saj për periudhën 2025–2028, e cila përfshin programe për inteligjencën artificiale, infrastrukturën digjitale, aftësitë teknologjike, startup-et dhe tregtinë digjitale. Për Shqipërinë, pjesëmarrja në këtë organizatë mund të krijojë një kanal të ri bashkëpunimi ndërkombëtar pikërisht në një prej sektorëve që po ndryshon me shpejtësi ekonominë dhe administratën publike në të gjithë botën.
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