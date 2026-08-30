🌤️
Tiranë 25°C · Kryesisht kthjellët 30 August 2026
S&P 500 7,712 ▼0.25%
DOW 53,560 ▼0.02%
NASDAQ 26,402 ▼0.52%
NAFTA 83.40 ▼0.16%
ARI 4,530 ▼2.88%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113
₿ CRYPTO
BTC $78,168 ▲ +1.01% ETH $2,451 ▲ +1.11% XRP $1.3917 ▲ +1.43% SOL $104.9800 ▲ +1.48%
S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 % S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 %
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113
30 Aug 2026
Breaking
Çitaku: Mos lejoni që shqiptari ta shohë shqiptarin si armik për shkak të fesë Pete Crow-Armstrong shënon tre homerë dhe udhëheq Cubs në fitore 17-5 ndaj Reds Partizani, trajneri Bratu: Duhet të gjejmë zgjidhje Komisioni i Ligave dhe Garave në FSHF përcakton kalendarin e 4 javëve të para të sezonit të ri Vllaznia, deklaratë për shtyp: Nuk kërkojmë privilegje, distancohemi nga çdo formë dhune
Menu
MLB

Pete Crow-Armstrong shënon tre homerë dhe udhëheq Cubs në fitore 17-5 ndaj Reds

· 1 min lexim

Më 29 gusht 2026, Pete Crow-Armstrong dhuroi një paraqitje të shkëlqyer në fushë te Chicago Cubs, duke ndihmuar skuadrën të fitojë 17-5 ndaj Cincinnati Reds. Ai përfundoi ndeshjen 4-for-6, me tre homerë dhe gjashtë RBI, që ishte ndeshja e parë në karrierë ku shënoi tri homerë.

Sipas Bleacher Report, 24-vjeçari po konsolidon kandidaturën për çmimin MVP të Ligës Kombëtare, duke u përplasur me Shohei Ohtani gjatë garës së fundit të sezonit të rregullt. Përpara takimit të së shtunës ai kishte luajtur 135 ndeshje, me shtatë triple, 27 double, 32 vjedhje baze, 33 homerë dhe 83 RBI, dhe një linjë goditjeje .277/.374/.548. Ai gjithashtu printe në MLB me 7.9 WAR, ndërsa skuadra e Cubs kryeson ligën me 720 pikë të shënuara.

Kjo paraqitje forcon rastin e tij në garën për MVP dhe e bën më të mundshme që të bëhet lojtari i parë i Cubs që fiton titullin që nga Kris Bryant në 2016. Siç raporton Bleacher Report, Chicago ndodhet aktualisht në vendin e dytë në Divizionin Qendror të NL me bilancin 77-59, ndërsa mban vendin e parë për Wild Card në Ligën Kombëtare.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu