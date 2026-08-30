Pete Crow-Armstrong shënon tre homerë dhe udhëheq Cubs në fitore 17-5 ndaj Reds
Më 29 gusht 2026, Pete Crow-Armstrong dhuroi një paraqitje të shkëlqyer në fushë te Chicago Cubs, duke ndihmuar skuadrën të fitojë 17-5 ndaj Cincinnati Reds. Ai përfundoi ndeshjen 4-for-6, me tre homerë dhe gjashtë RBI, që ishte ndeshja e parë në karrierë ku shënoi tri homerë.
Sipas Bleacher Report, 24-vjeçari po konsolidon kandidaturën për çmimin MVP të Ligës Kombëtare, duke u përplasur me Shohei Ohtani gjatë garës së fundit të sezonit të rregullt. Përpara takimit të së shtunës ai kishte luajtur 135 ndeshje, me shtatë triple, 27 double, 32 vjedhje baze, 33 homerë dhe 83 RBI, dhe një linjë goditjeje .277/.374/.548. Ai gjithashtu printe në MLB me 7.9 WAR, ndërsa skuadra e Cubs kryeson ligën me 720 pikë të shënuara.
Kjo paraqitje forcon rastin e tij në garën për MVP dhe e bën më të mundshme që të bëhet lojtari i parë i Cubs që fiton titullin që nga Kris Bryant në 2016. Siç raporton Bleacher Report, Chicago ndodhet aktualisht në vendin e dytë në Divizionin Qendror të NL me bilancin 77-59, ndërsa mban vendin e parë për Wild Card në Ligën Kombëtare.
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