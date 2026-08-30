Komisioni i Ligave dhe Garave në FSHF përcakton kalendarin e 4 javëve të para të sezonit të ri
Komisioni i Ligave dhe Garave në FSHF ka përcaktuar kalendarin e katër javëve të para të sezonit të ri në Kategorinë e Parë. Kampionati do të nisë më 5 shtator, ndërsa në javën e parë spikat përballja Besa–Flamurtari, si dhe sfidat Kukësi–Besëlidhja dhe Bylis–Sopoti.
Java e dytë do të luhet më 11 dhe 12 shtator, ndërsa java e tretë është programuar për më 16 shtator. Përballjet e javës së katërt do të luhet më 20 dhe 21 shtator.
Kalendari i 4 javëve të para:
Java 1
Iliria – Pogradeci, 05.09.2026, 16:00
Kukësi – Besëlidhja , 05.09.2026, 16:00
Bylis – Sopoti, 05.09.2026, 16:00
Korabi – Oriku, 06.09.2026, 16:00
Besa – Flamurtari, 06.09.2026, 16:00
Burreli – Kastrioti, 06.09.2026, 16:00
Java 2
Flamurtari – Burreli, 11.09.2026, 18:30
Iliria – Kukësi, 12.09.2026, 16:00
Sopoti – Besa, 12.09.2026, 16:00
Oriku – Bylis, 12.09.2026, 16:00
Besëlidhja – Korabi, 12.09.2026, 16:00
Pogradeci – Kastrioti, 12.09.2026, 16:00
Java 3
Kukësi – Pogradeci, 16.09.2029, 16:00
Korabi – Iliria, 16.09.2029, 16:00
Bylis – Besëlidhja, 16.09.2029, 16:00
Besa – Oriku, 16.09.2029, 16:00
Burreli – Sopoti, 16.09.2029, 16:00
Kastrioti – Flamurtari, 16.09.2029, 16:00
Java 4
Iliria – Bylis, 20.09.2026, 16:00
Kukësi – Korabi, 20.09.2026, 16:00
Sopoti – Kastrioti, 20.09.2026, 16:00
Oriku – Burreli, 20.09.2026, 16:00
Pogradeci – Flamurtari, 20.09.2026, 16:00
Besëlidhja – Besa, 21.09.2026, 16:00
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