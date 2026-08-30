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Sporti

Komisioni i Ligave dhe Garave në FSHF përcakton kalendarin e 4 javëve të para të sezonit të ri

· 1 min lexim

Komisioni i Ligave dhe Garave në FSHF ka përcaktuar kalendarin e katër javëve të para të sezonit të ri në Kategorinë e Parë. Kampionati do të nisë më 5 shtator, ndërsa në javën e parë spikat përballja Besa–Flamurtari, si dhe sfidat Kukësi–Besëlidhja dhe Bylis–Sopoti.

Java e dytë do të luhet më 11 dhe 12 shtator, ndërsa java e tretë është programuar për më 16 shtator. Përballjet e javës së katërt do të luhet më 20 dhe 21 shtator.

Kalendari i 4 javëve të para:

Java 1

Iliria – Pogradeci, 05.09.2026, 16:00

Kukësi – Besëlidhja , 05.09.2026, 16:00

Bylis – Sopoti, 05.09.2026, 16:00

Korabi – Oriku, 06.09.2026, 16:00

Besa – Flamurtari, 06.09.2026, 16:00

Burreli – Kastrioti, 06.09.2026, 16:00

Java 2

Flamurtari – Burreli, 11.09.2026, 18:30

Iliria – Kukësi, 12.09.2026, 16:00

Sopoti – Besa, 12.09.2026, 16:00

Oriku – Bylis, 12.09.2026, 16:00

Besëlidhja – Korabi, 12.09.2026, 16:00

Pogradeci – Kastrioti, 12.09.2026, 16:00

Java 3

Kukësi – Pogradeci, 16.09.2029, 16:00

Korabi – Iliria, 16.09.2029, 16:00

Bylis – Besëlidhja, 16.09.2029, 16:00

Besa – Oriku, 16.09.2029, 16:00

Burreli – Sopoti, 16.09.2029, 16:00

Kastrioti – Flamurtari, 16.09.2029, 16:00

Java 4

Iliria – Bylis, 20.09.2026, 16:00

Kukësi – Korabi, 20.09.2026, 16:00

Sopoti – Kastrioti, 20.09.2026, 16:00

Oriku – Burreli, 20.09.2026, 16:00

Pogradeci – Flamurtari, 20.09.2026, 16:00

Besëlidhja – Besa, 21.09.2026, 16:00

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