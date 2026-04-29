EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
BTC $75,477 ▼ -0.96% ETH $2,234 ▼ -2.58% XRP $1.3565 ▼ -1.85% SOL $82.1600 ▼ -1.86%
Kosova

Niniç: Dënimet për rastin e Banjskës tregojnë se Beogradi i sakrifikoi serbët e Kosovës për interesa politike

Dënimi i tre të akuzuarve për sulmin në Banjskë dhe heshtja e autoriteteve në Serbia po interpretohen si dëshmi e një qasjeje politike ndaj rastit, ka deklaruar avokati serb Ivan Niniç.

Niniq tha se shpallja fajtorë dhe dënimi i Blagoje Spasojeviq, Vladimir Toliq dhe Dushan Maksimoviq për sulmin në Banjskë përbën “falimentim moral dhe civilizues” të politikës së presidentit serb Aleksandar Vuçiq.

Sipas tij, reagimi i Beogradit dhe mungesa e veprimit institucional tregojnë se autoritetet serbe i kanë përdorur të akuzuarit për qëllime politike.

“Kjo nuk është vetëm një disfatë ligjore, ky është një falimentim i rëndë civilizues dhe moral i politikës së tradhtisë së Vuçiqit”, është shprehur ai.

Niniq ka shtuar se veprimet në veri të Kosovës janë shndërruar, sipas tij, në “lojëra politike dhe ekonomike”, ndërsa qytetarët janë përdorur si “pengje”.

Ai theksoi gjithashtu se, pavarësisht dënimeve, një nga figurat kryesore të përmendura në këtë kontekst, Milan Radoiçiq, vazhdon të lëvizë i lirë në Serbi dhe të jetë i përfshirë në aktivitete ekonomike.

“Kjo është prova më e drejtpërdrejtë se regjimi në Beograd i sakrifikoi me vetëdije këta njerëz”, tha Niniq.

Gjykata ka dënuar Spasojeviqin dhe Toliqin me burgim të përjetshëm, ndërsa Maksimoviqin me 30 vjet burgim, vendim që ka rikthyer debatet politike dhe diplomatike rreth rolit të Serbisë në ngjarjet në veri të Kosovës.

