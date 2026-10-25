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25 Tet 2026
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Politika

Nis protesta, protestuesit mblidhen para Ministrisë së Arsimit, nisin sulmet ndaj godinës

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para Ministrisë së

Ashtu sikurse ishte paralajmëruar ka nisur protesta e studentëve përpara Ministrisë së Arsimit në Tiranë, pavarësisht kushteve atmosferike. Në ditën e 13-të të kësaj proteste kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama, studentë, të rinj dhe qytetarë kanë nisur të mblidhen në ambientet përpara Ministrisë së Arsimit.

“Ndryshe nga ditët e tjera ka të rinj dhe të moshës madhore që i janë bashkuar. Situata duke më e qetë në krahasim me ditët e tjera. Protesta ka nisur me thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Rama, ndërsa ka të paktë me maska. Ka individë dhe grupe njerëzish që përpiqen të qëndrojnë bashkë në të gjithë Rrugën e Durrësit, ku të rinjtë janë të shoqëruar edhe nga prindërit e tyre”, raportoi gazetarja e A2 CNN Luela Myftari..

Një numër i konsiderueshëm qytetarësh ndodhen në vendin e grumbullimit, ndërsa pjesëmarrës të tjerë vijojnë të mbërrijnë.

Protesta e sotme vjen pas përplasjeve të dhunshme të ditëve të mëparshme mes demonstruesve dhe forcave të policisë, si dhe plagosjes së disa protestuesve dhe efektivëve të policisë.

Studentët dhe të rinjtë kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndërkohë që ky i fundit prezantoi sot paketën e re ligjore, që parashikon gjoba dhe masa më të ashpra ndaj pjesëmarrësve në protesta të dhunshme.

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