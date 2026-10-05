☀️
Tiranë 18°C · Kthjellët 05 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 89.98 ▼1.24%
ARI 4,184 ▲0.52%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1250 EUR/GBP 0.8502 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 92.1508 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5209 EUR/TRY 55.3164 EUR/JPY 177.77 EUR/CAD 1.6033 EUR/USD 1.1250 EUR/GBP 0.8502 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 92.1508 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5209 EUR/TRY 55.3164 EUR/JPY 177.77 EUR/CAD 1.6033
₿ CRYPTO
BTC $86,222 ▲ +1.46% ETH $2,723 ▲ +1.11% XRP $1.5212 ▲ +1.73% SOL $121.6000 ▲ +0.41%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 89.98 ▼1.24 % ARI 4,184 ▲0.52 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 89.98 ▼1.24 % ARI 4,184 ▲0.52 %
EUR/USD 1.1250 EUR/GBP 0.8502 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 92.1508 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5209 EUR/TRY 55.3164 EUR/JPY 177.77 EUR/CAD 1.6033 EUR/USD 1.1250 EUR/GBP 0.8502 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 92.1508 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5209 EUR/TRY 55.3164 EUR/JPY 177.77 EUR/CAD 1.6033
05 Tet 2026
Breaking
“Neighbours from Motherland”, Premiera botërore që çeli Festivalin e Dancit duartrokitet për 10 minuta Ministri i Mbrojtjes Krapoviq kallëzon penalisht avokatin Raduloviq për kallëzim të rremë 10 futbollistët me më shumë kontribute për gola në histori Izraeli rifillon granatimet në Libanin jugor: goditen Haddatha, Baraachit, al-Mansouri dhe Majdal Zoun Itali-Turqi/ Mancini lë 7 lojtarë në tribunë, fromacioni i mundshëm për sfidën e sotme
Menu
Kronika

Nis viti i ri akademik, mbi 20 mijë studentë në auditore

· 1 min lexim

Studentët në të gjithë vendin kanë nisur sot vitin e ri akademik 2026–2027, ndërsa mbi 20 mijë prej tyre ulen për herë të parë në auditore.

Edhe këtë vit, pjesën më të madhe të pranimeve e mbajnë universitetet publike. Rreth 70% e të rinjve kanë zgjedhur universitetet publike, ndërsa 30% kanë preferuar institucionet private të arsimit të lartë.

Ndër degët më të preferuara nga maturantët këtë vit janë Mjekësia e Përgjithshme, Stomatologjia, Inxhinieria, Arkitektura dhe Teknologjia e Informacionit.

Ndërkohë, Ministria e Arsimit ka rihapur aplikimet për plotësimin e formularit A1Z në portalin “e-Albania”, për kandidatët që dëshirojnë të marrin pjesë në raundin e tretë të pranimeve në institucionet e arsimit të lartë.

Aplikimet do të jenë të hapura deri më 6 tetor, nga ora 08:00 deri në 16:00, përmes portalit “e-Albania”.

Raundi i tretë i aplikimeve për maturantët do të zhvillohet nga 8 deri më 21 tetor 2026. Pas përfundimit të procesit të regjistrimit, më 21 tetor, numri i studentëve të rinj pritet të kalojë 21 mijë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu