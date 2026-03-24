EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
Nisin xhirimet e filmit "Zbardhje" nga regjisorja Kaltrina Krasniqi
Nisin xhirimet e filmit “Zbardhje” nga regjisorja Kaltrina Krasniqi

Filmi më i ri artistik “Zbardhje”, me regji nga Kaltrina Krasniqi, ka nisur xhirimet në Prishtinë. Ky projekt sjell sërish bashkë ekipin kryesor krijues të filmit të saj debutues me metrazh të gjatë “Vera Andrron Detin”, i cili u shfaq premierë në seksionin Orizzonti të edicionit të 78-të të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në Venedik.

Në rolet kryesore interpretojnë: Adriana Matoshi dhe Arta Dobroshi, ndërsa në role mbështetëse paraqiten Kosovare Krasniqi, Agron Shala, Aurita Agushi, Art Pasha dhe Blerta Ismaili.

Vendosur në Prishtinën bashkëkohore, “Zbardhje” është dramë që ndjek dy gra jetët e të cilave takohen në punë. Filmi e përdor “zbardhjen” si një logjikë socio-kulturore, arkitektonike dhe zhvillimore, ku hapësirat, trupat dhe historitë pastrohen, sanitohen dhe shpesh fshihen në emër të aspiratave shoqërore.

“Zbardhje” është një bashkëprodhim i Vera Films (Kosovë), Portokal (Bullgari), Papadhimitri Productions (Shqipëri) dhe Code Blue Production (Mali i Zi).

Xhirimet zhvillohen në Prishtinë, Kosovë dhe Ulqin, Mali i Zi, gjatë periudhës mars–prill 2026.

