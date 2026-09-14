Pamja e përditësuar e playoff-eve të MLB 2026: renditjet, gara për Wild Card dhe perspektiva e shortit
Me pak më shumë se dy javë deri në nisjen e play-offit, tabela e MLB po merr formë pas një jave vendimtare bejsbolli. Tampa Bay Rays dhe Milwaukee Brewers siguruan vendet e tyre në fazën e mëtejshme; Brewers kanë rekordin më të mirë në ligë dhe po synojnë farën e parë në National League, ndërsa Rays vazhdojnë të mbajnë kryesimin në American League.
Siç raporton Bleacher Report, divizioni i Lindjes në AL duket i përcaktuar, por gara në Qendër mbetet e hapur, me Chicago White Sox në krye dhe Cleveland Guardians pranë. Në Perëndim, Houston Astros kanë një avantazh të ngushtë ndaj Texas Rangers, megjithëse Seattle Mariners janë ende teknikisht në garë. Në National League, Milwaukee Brewers, Atlanta Braves dhe Los Angeles Dodgers kryesojnë divizionet përkatëse, ndërsa beteja më e ndërlikuar duket të jetë për vendin e fundit në Wild Card mes San Diego Padres dhe Arizona Diamondbacks — seria përfundimtare midis tyre mund të rezultojë përcaktuese.
Disa ekipe pritet të konfirmojnë pozicionet e tyre në javët e ardhshme, ndërsa të tjera do të luftojnë deri në fund për të mbijetuar në sezon. Me fillimin e play-offit që po afrohet, rezultatet e fundit do të përcaktojnë renditjen përfundimtare dhe formimin e shortit për ndeshjet eliminatore. Sipas Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.