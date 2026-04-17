17 Apr 2026
Një Claude Monet shitet për 12 milionë dollarë

· 1 min lexim

Një peizazh i rizbuluar së fundmi i artistit të njohur francez, Claude Monet është shitur për 12 milionë dollarë në një ankand në Francë, tha shtëpia e ankandeve ”Sotheby’s”.

Piktura me vaj, e titulluar “Vétheuil, effet du matin” dhe e përfunduar në vitin 1901, ishte vlerësuar në tetë milionë euro, sipas katalogut të ankandit.

”Sotheby’s” tha se rezultati shënoi një çmim rekord për një vepër të Monet të shitur në Francë.

”Vepra nxjerr në pah zhvillimet kryesore në lëvizjen impresioniste, veçanërisht përshkrimin e dritës natyrore të reflektuar në ujë”, tha shtëpia e ankandeve.

Një tjetër pikturë e Monet, “Les îles de Port-Villez” nga viti 1883, u shit për 7,41 milionë euro, mbi vlerësimin e saj prej deri në pesë milionë euro.

Të dyja pikturat ishin mbajtur në koleksione private për rreth një shekull dhe përshkruajnë pjesë të lumit Sena pranë Giverny, ku jetoi Monet.

Rekordi global i ankandit për një vepër të Monet mbetet 110,7 milionë dollarë, i vendosur nga “Meules” kur u shit në Nju Jork në vitin 2019, sipas raportimeve të medias./

