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08 Sep 2026
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Një fushë volejbolli në Wrigley Field: ndeshja Nebraska–Missouri u pezullua për shkak të lagështisë

· 2 min lexim

Stadiumi i Chicago Cubs, Wrigley Field, u shndërrua të dielën në vendtakim për disa prej skuadrave më të spikatura të volejbollit kolegjial. Në kuadër të Big Ten/SEC Volleyball Challenge u zhvilluan ndeshje mes No. 3 Kentucky, No. 13 Penn State, No. 1 Nebraska dhe Missouri.

Siç raporton Bleacher Report, ndeshjet në ambient të hapur u përballën me probleme nga lagështia, që detyruan pastrimin e fushës midis seteve. Për shkak të kushteve të pistës, takimi ndërmjet Nebraska dhe Missouri u pezullua. Më parë këtë vit skuadrat morrën pjesë në turneun Spikes Under the Lights në AT&T Stadium, ndërsa stadiumi Memorial i Nebraskas kishte organizuar në 2023 një ndeshje volejbolli që tërhoqi një publik historik.

Organizimi i takimeve në një fushë bejsbolli nxori në pah sfidat e motit dhe nevojën për menaxhim të kujdesshëm të sipërfaqeve lojë, por gjithashtu konfirmoi interesin për të përdorur stadiumet tradicionale për ngjarje kolegjiale të sporteve të ndryshme.

Sipas Bleacher Report, eksperiencat e këtilla tregojnë se edhe pse ngjarjet jashtë ambienteve të mbyllura sjellin entuziazëm dhe spektakël, ato kërkojnë masa shtesë logjistike për të siguruar vazhdimësinë e ndeshjeve.

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