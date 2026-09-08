Një fushë volejbolli në Wrigley Field: ndeshja Nebraska–Missouri u pezullua për shkak të lagështisë
Stadiumi i Chicago Cubs, Wrigley Field, u shndërrua të dielën në vendtakim për disa prej skuadrave më të spikatura të volejbollit kolegjial. Në kuadër të Big Ten/SEC Volleyball Challenge u zhvilluan ndeshje mes No. 3 Kentucky, No. 13 Penn State, No. 1 Nebraska dhe Missouri.
Siç raporton Bleacher Report, ndeshjet në ambient të hapur u përballën me probleme nga lagështia, që detyruan pastrimin e fushës midis seteve. Për shkak të kushteve të pistës, takimi ndërmjet Nebraska dhe Missouri u pezullua. Më parë këtë vit skuadrat morrën pjesë në turneun Spikes Under the Lights në AT&T Stadium, ndërsa stadiumi Memorial i Nebraskas kishte organizuar në 2023 një ndeshje volejbolli që tërhoqi një publik historik.
Organizimi i takimeve në një fushë bejsbolli nxori në pah sfidat e motit dhe nevojën për menaxhim të kujdesshëm të sipërfaqeve lojë, por gjithashtu konfirmoi interesin për të përdorur stadiumet tradicionale për ngjarje kolegjiale të sporteve të ndryshme.
Sipas Bleacher Report, eksperiencat e këtilla tregojnë se edhe pse ngjarjet jashtë ambienteve të mbyllura sjellin entuziazëm dhe spektakël, ato kërkojnë masa shtesë logjistike për të siguruar vazhdimësinë e ndeshjeve.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.