Një guidë jo e zakonshme, roboti orienton turistët në muzeun e Italisë
Italia po teston robotin guidë R1 në Palazzo Madama të Torinos për të lehtësuar mbipopullimin dhe për të përmirësuar aksesin, duke u shpjeguar vizitorëve vepra arti shekullore.
Roboti, i njohur si R1, mund të lëvizë mbi rrota dhe të shpjegojë ekspozitat duke përdorur Al të integruar, duke i ndihmuar vizitorët të ecin nëpër korridoret e ngushta në ndërtesën historike.
Projekti, i mbështetur nga 4 milionë euro fonde nga Bashkimi Evropian përmes Programit të Evropës Digjitale dhe partnerëve të tij, përfshirë Universitetin e Gjenovës dhe Robert Bosch GmbH, ka qenë në zhvillim e sipër për rreth gjashtë javë që nga fundi i marsit.
Inxhinierët thonë se roboti përdor sensorë dhe kamera për të shmangur pengesat dhe për të rregulluar rrugën e tij në kohë reale, dhe mund të riorientohet nëse është e nevojshme duke ripërcaktuar mjedisin përreth.
Sipas zyrtarëve të muzeut, roboti ka për qëllim të mbështesë stafin në vend që t’i zëvendësojë ata, veçanërisht në kohë të ngarkuara kur numri i vizitorëve mund të rritet me rreth 30%.
Reagimet e hershme sugjerojnë interes të fortë publik, me më shumë se 80% të përdoruesve që raportojnë ndërveprime pozitive, megjithëse disa vizitorë mbeten të pasigurt se si të angazhohen me robotin dhe ende preferojnë guidat njerëzore për shpjegime të hollësishme. /Telegrafi/
