S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▼1.51%
ARI 4,741 ▲0.36%
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
BTC $77,466 ▼ -0.19% ETH $2,315 ▼ -0.16% XRP $1.4224 ▼ -1.13% SOL $85.8900 ▼ -0.74%
Teknologji

Një guidë jo e zakonshme, roboti orienton turistët në muzeun e Italisë

Italia po teston robotin guidë R1 në Palazzo Madama të Torinos për të lehtësuar mbipopullimin dhe për të përmirësuar aksesin, duke u shpjeguar vizitorëve vepra arti shekullore.

Roboti, i njohur si R1, mund të lëvizë mbi rrota dhe të shpjegojë ekspozitat duke përdorur Al të integruar, duke i ndihmuar vizitorët të ecin nëpër korridoret e ngushta në ndërtesën historike.

Projekti, i mbështetur nga 4 milionë euro fonde nga Bashkimi Evropian përmes Programit të Evropës Digjitale dhe partnerëve të tij, përfshirë Universitetin e Gjenovës dhe Robert Bosch GmbH, ka qenë në zhvillim e sipër për rreth gjashtë javë që nga fundi i marsit.

Inxhinierët thonë se roboti përdor sensorë dhe kamera për të shmangur pengesat dhe për të rregulluar rrugën e tij në kohë reale, dhe mund të riorientohet nëse është e nevojshme duke ripërcaktuar mjedisin përreth.

Sipas zyrtarëve të muzeut, roboti ka për qëllim të mbështesë stafin në vend që t’i zëvendësojë ata, veçanërisht në kohë të ngarkuara kur numri i vizitorëve mund të rritet me rreth 30%.

Reagimet e hershme sugjerojnë interes të fortë publik, me më shumë se 80% të përdoruesve që raportojnë ndërveprime pozitive, megjithëse disa vizitorë mbeten të pasigurt se si të angazhohen me robotin dhe ende preferojnë guidat njerëzore për shpjegime të hollësishme. /Telegrafi/

