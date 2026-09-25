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NFL

Një mbrojtës i 49ers, Nick Bosa, pritet të mungojë disa javë për shkak të lëndimit në viç

· 2 min lexim

Nick Bosa, defensive end i San Francisco 49ers, do të mungojë për disa javë pas një lëndimi në viç që pësoi gjatë stërvitjes së javës. Ai nuk do të jetë në dispozicion për ndeshjen e së dielës kundër Arizona Cardinals, ndërsa klubi po vlerëson shtrirjen e mungesës së tij.

Siç raporton nfl, insajderi i NFL Network, Ian Rapoport, dhe Adam Schefter i ESPN-it bënë me dije se Bosa pësoi dëmtimin gjatë një seance stërvitore dhe pritet të jetë jashtë fushës për disa javë; ata shtuan se ende nuk është vendosur nëse lojtari do të vendoset në listën e të dëmtuarve (injured reserve).

Trajnerët dhe stafi mjekësor të 49ers po kryejnë vlerësime të mëtejshme për të përcaktuar ritmin e rikuperimit dhe hapat e ardhshëm. Mungesa e tij do të ndikojë në planet mbrojtëse të ekipit, ndërkohë që skuadra po shqyrton zëvendësimet e mundshme për ndeshjet e radhës.

Sipas nfl, klubi dhe gazetarët do të publikojnë informacion shtesë kur të jenë të disponueshëm më shumë detaje rreth gjendjes së Bosa.

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