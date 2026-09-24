Një performancë e papritur e Justin Bieber në parkun MacArthur të Los Angeles
Më 22 shtator, Justin Bieber mbajti një performancë të papritur në parkun MacArthur të Los Angeles, duke kënduar në një skenë të thjeshtë mbi bar. Seti i shkurtër përfshinte disa prej këngëve të tij si “Yukon”, “Speed Demon” dhe “All I Can Take”, si dhe disa këngë të papublikuara.
Siç raporton Harper’s Bazaar, zgjedhja e vendit nuk ishte e rastësishme: MacArthur Park ka qenë kohët e fundit në qendër të vëmendjes për shkak të problemeve me krimin, përdorimin e drogës dhe mbeturinat, dhe autoritetet lokale po punojnë për përmirësimin e tij. Para se të ngrihej për të kënduar, këngëtari u angazhua me komunitetin duke shpërndarë qese me artikuj thelbësorë për njerëzit pa strehë që gjendeshin në park.
Sipas dëshmive nga vendi i ngjarjes, dy bashkëpunëtorë të Bieber shkuan në një furrë të afërt dhe blenë donutat që të ndaheshin tek të pranishmit, ndërsa vetë artisti kontribuoi me ushqim, rroba dhe materiale të tjera. Performanca ishte e thjeshtë dhe intime, shumë larg skenave të mëdha ku ai zakonisht paraqitet.
Ngjarja u vlerësua si një akt solidariteti lokal dhe një moment më i përqendruar për fansat, duke u krahasuar me paraqitjet e tij të fundit si seti kryesor në Coachella dhe interpretimi gjatë finales së Kupës së Botës FIFA; informacioni për ngjarjen u raportua gjithashtu nga Harper’s Bazaar.
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