Mark Messier dhe një kapiten i FDNY ribashkohen për specialin televiziv “9/11: United We Stand — 25 Years Later”
Mark Messier dhe kapiteni i skuadrës së FDNY, Larry McGee, u takuan përsëri me ndjenja të forta 25 vjet pas asaj që mbeti një nga momentet më prekëse në Madison Square Garden. Ngjarja kishte ndodhur 26 ditë pas sulmeve të 11 shtatorit, gjatë ceremonisë para ndeshjes së hapjes së sezonit 2001-2002 kundër Buffalo Sabres.
Siç raporton nhl, Rangers ftoi punonjësit e shërbimeve të emergjencës për ndeshjen e 7 tetorit 2001, të cilën New York e fitoi 5-4 në shtesë. McGee tregon se, duke punuar në Bronx, mori thirrjen për të sjellë pajisjet e ekipit të zjarrfikësve dhe vendosi në helmetën e tij një kopje të fotografisë së Shefit Raymond Downey, i cili vdiq në rrëzimin e kullave binjake më 11 shtator 2001, dhe ishte 63 vjeç. Para himnit kombëtar ai skatoi deri te Messier dhe ia dorëzoi helmetën; Messier pranoi ta veshë si nder për kujtimin e Shefit Downey dhe për 343 anëtarët e FDNY që humbën jetën atë ditë.
Ribashkimi i tyre është pjesë e specialit primetime “9/11: United We Stand — 25 Years Later”, që sjell reflektime mbi mënyrën se si sporti, muzika dhe arti ndihmuan në fillimin e procesit të shërimit pas ngjarjeve të 11 shtatorit. Të dyrit u rikujtuan rëndësinë e asaj nate: Messier theksoi se nderimi i punës së ekipet e emergjencës kishte përparësi përballë çdo ndeshjeje, ndërsa McGee përshkroi momentin si emocional dhe si një shembull se si sporti mund të tejkalojë tragjedinë.
Sipas nhl, takimi dhe rrëfimet e Messierit e McGeet shërbejnë si përkujtim për solidaritetin e komunitetit pas 11 shtatorit dhe për rolin që luajtën personazhet e sportit në procesin e rikuperimit.
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