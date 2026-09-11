Leon Draisaitl: Oilers duhet të gjejnë ‘lojën A’ nën drejtimin e Mike Babcock
Leon Draisaitl thotë se Edmonton Oilers duhet të përforcohen për të qenë më konkurrues në playoff pas eleminimit në raundin e parë. Sulmuesi shpreson se një stërvitje e gjatë verore, ardhja e Mike Babcock si trajner dhe një vëmendje më e madhe ndaj rëndësisë së sezonit rregullativ do t’i japin skuadrës mundësinë për të ndërtuar formën e duhur drejt fazës finale.
Siç raporton nhl, skuadra kishte vështirësi gjatë sezonit të fundit: Oilers nuk fituan tre ndeshje radhazi deri në janar dhe vetëm një seri fitoreje më të gjatë, pesë ndeshje, erdhi më pranë fundit të sezonit. Edmonton mbylli rregulloren me bilancin 41-30-11, vendosi vendin e dytë në Divizionin e Paqësorit dhe u eliminua papritur nga Anaheim Ducks në raundin e parë, 4-2 në serinë më të mirë nga shtatë. Para playoff-it skuadra humbi katër nga gjashtë ndeshjet e fundit (2-2-2); Draisaitl mungoi në 14 ndeshjet e fundit të rregullores për shkak të një dëmtimi në pjesën e poshtme të trupit dhe nuk ishte në 100% në playoff, duke shënuar 10 pikë në gjashtë ndeshje. Connor McDavid pësoi një dëmtim në kyç gjatë Ndeshjes 2 dhe po ashtu nuk ishte në gjendje të plotë për pjesën e mbetur të serisë.
Draisaitl thekson se skuadra duhet të mësojë të ndërtojë dhe të ruajë “lojën A” të vet gjatë gjithë sezonit, duke krijuar mjedise fituese dhe duke përsëritur atë model gjatë ndeshjeve. Ai vlerëson se pushimi më i gjatë këtë verë i dha lojtarëve mundësinë për të rikuperuar dhe për të punuar më mirë fizikun dhe kondicionimin, çka mund të ndikojë pozitivisht në nisjen e kampionatit të ri.
Me ardhjen e Mike Babcock, 63-vjeçarit që u rikthye nga pensioni për të zëvendësuar Kris Knoblauch, pritet më shumë strukturë dhe vazhdimësi në formacion. Babcock, i cili ka 700 fitore në karrierë në NHL dhe nuk ka drejtuar një skuadër në Ligë që nga shpërbërja e marrëdhënies me Toronto Maple Leafs në sezonin 2019-20, takoi paraprakisht McDavid, Draisaitl dhe Zach Hyman përpara marrjes së detyrës. McDavid shpreson që trajneri i ri t’i sjellë skuadrës një balancë më të qëndrueshme gjatë vitit.
Sipas nhl, Oilers synojnë të rivalizojnë për kreun e Divizionit të Paqësorit dhe të bëjnë një tjetër garë serioze për Kupën e Stanley; Draisaitl pranon se pritshmëria është për më shumë vazhdimësi, por edhe se ndërrimet e linjave do të vazhdojnë të jenë pjesë e ndërtimit të skuadrës dhe se detyra kryesore mbetet të gjejnë dhe të mbajnë “lojën A” gjatë gjithë sezonit.
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